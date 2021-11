Burger King ramène un article classique après une interruption de 7 ans

Alors que la plupart des chaînes de restauration rapide ont créé de nouveaux sandwichs pour se battre dans la guerre des sandwichs au poulet, Burger King retourne dans ses archives pour faire ressortir un classique de la période d’avant-guerre. Le sandwich au poulet original italien fait un retour à l’échelle nationale, marquant sa première fois sur le menu Burger King depuis 2014. Le sandwich fait partie de la gamme « 2 pour 6 $ » de l’entreprise, qui comprend également le Whopper, l’Impossible Whopper, les frites de poulet et le sandwich au gros poisson.

Le sandwich au poulet original italien a fait ses débuts dans les restaurants Burger King en 1979. Le sandwich comprend une pâte de poulet allongée et légèrement panée sur un petit pain aux graines de sésame avec une sauce marinara et du fromage mozzarella fondu. Il ne sera disponible que pour une durée limitée, rapporte PEOPLE. La nouvelle du retour du sandwich a été signalée pour la première fois par Chew Boom au début du mois. Le déploiement a commencé le 8 novembre et le sandwich au poulet est désormais disponible dans tout le pays.

Le sandwich au poulet fait son retour peu de temps après que la société mère de Burger King, Restaurant Brands International, ait partagé des résultats décevants avec les investisseurs lors de son rapport du troisième trimestre en octobre. Bien que le chiffre d’affaires total de l’entreprise, qui possède également Popeyes et Tim Hortons au Canada, ait augmenté de 11,8 % pour atteindre 1,50 milliard de dollars, il a raté les estimations de 1,53 milliard de dollars, rapporte .. Les analystes ont suggéré que le marketing de Burger King était terne. Les emplacements de Popeyes ont également du mal à rester en personnel, alors Restaurant BRands espère réduire les heures d’ouverture.

« Nous avons constaté un écart continu par rapport à nos pairs. Nous sommes parfaitement conscients de cet écart », a déclaré le PDG Jose Cil aux analystes en discutant des difficultés de Burger King. « Nous voyons également des opportunités claires dans les opérations, le numérique, le menu et l’image qui peuvent fonctionner ensemble pour récupérer des parts de marché. »

La semaine dernière, Burger King a tenté de susciter l’intérêt pour ses nouveaux sandwichs au poulet traditionnels, le Ch’King Deluxe et le Spicy Ch’King, en se joignant à l’événement National Fried Chicken Sandwich Day le 9 novembre. Membres de Burger King Royal Perks a obtenu un sandwich Ch’King gratuit avec tout achat de 3 $ ce jour-là. Popeyes, la chaîne qui a déclenché toute la guerre des sandwichs au poulet, n’avait pas conclu d’accord, mais les fans pouvaient obtenir un côté gratuit en rejoignant son programme de fidélité, note USA Today.