Burger King supprime bientôt plusieurs éléments de menu

Burger King se prépare à d’importants changements de menu dans les mois à venir. La société mère Restaurant Brands International, qui possède également Popeyes et Tim Horton’s, cherche à rationaliser les commandes chez Burger King et à éliminer les « constructions de sandwichs » qui sont compliquées et à en faire davantage dans la conception du menu général pour simplifier les commandes pour le client.

Cela signifie que certains favoris seront supprimés ou se retrouveront dans différentes zones de menu. Mais l’expérience, notamment avec le service au volant, devrait devenir plus facile à gérer. « Nous travaillons à éliminer les SKU qui – nous simplifions les processus qui sont devenus un peu trop compliqués en termes de constructions en sandwich, et faisons un meilleur travail en termes de conception de menu pour le rendre plus facile pour le client, au volant – en particulier, pour prendre des décisions plus rapides », a déclaré le PDG Jose Cil lors de la conférence mondiale des consommateurs et de la vente au détail de Morgan Stanley.

Selon USA Today, Burger King et de nombreux autres restaurants sont confrontés à des retards dans leurs heures de service au volant. Une étude menée par SeeLevelHX en septembre a montré que les temps d’attente dans les services au volant avaient augmenté de plus de 25 secondes cette année. La pandémie de COVID-19 en cours n’est pas mentionnée.

USA Today ajoute également que Burger King, Arby’s et Carl’s Jr étaient à égalité au troisième rang pour la précision de l’ordre malgré le retard, avec Chick-fil-A prenant la première place suivi de Taco Bell. Le menu plus simple ne devrait qu’aider ces classements à aller de l’avant.

La question est de savoir ce qui sera supprimé. De nombreux établissements de restauration rapide visent d’abord le petit-déjeuner lorsqu’il s’agit de réduire. Taco Bell n’a décidé que récemment de ramener ses offres de petit-déjeuner et McDonald’s a retiré ses offres de petit-déjeuner toute la journée pour gagner du temps et éviter toute confusion sur la ligne.

Deux membres majeurs du menu Burger King qui sont de classe ancienne à ce tarif incluent le sandwich au poulet original et les offres de poulet junior. Le nouveau Ch’King Sandwich semble sur le point d’être le remplaçant, avec une certaine condensation à faire entre les versions Deluxe et régulières des galettes de poulet épicées et régulières.

Plusieurs hamburgers qui pourraient probablement faire une promenade, y compris l’idée d’un Whopper simple, double et triple, obstruent également le menu. Tout cela pourrait être condensé en un seul élément de menu avec le choix de galettes. Cependant, le petit-déjeuner semble être le premier endroit où la taille pourrait commencer, alors gardez un œil sur vos favoris d’ici 2022.