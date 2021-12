Burger King vend un élément de menu emblématique pour seulement 37 cents ce week-end

Commander l’un des plats les plus emblématiques de Burger King est devenu beaucoup moins cher. La chaîne de restauration rapide bien-aimée a réduit le prix du Whopper, le hamburger emblématique de la chaîne de restaurants, à seulement 37 cents, et ce pour une bonne raison : le Whopper a 64 ans !

Le sandwich préféré des fans comprend un quart de livre de bœuf salé grillé à la flamme, garni de tomates juteuses, de laitue fraîche, de mayonnaise crémeuse, de ketchup, de cornichons croquants et d’oignons blancs tranchés sur un petit pain aux graines de sésame. Le sandwich a fait ses débuts sur les menus en 1957, ce qui signifie que 2021 marque son 64e anniversaire. Pour célébrer cette étape, selon PEOPLE, les clients qui se rendront chez Burger King ce week-end pourront commander le Whopper pour seulement 37 cents, un clin d’œil au prix d’origine du hamburger.

La promotion anniversaire se déroule ce week-end uniquement du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre. Il y a cependant un petit problème, car pour conclure l’accord, vous devez être membre de Burger King Royal Perks, ce qui est heureusement gratuit. pour vous inscrire. L’offre Whopper à 37 cents ne peut être utilisée qu’une seule fois. Le programme de fidélité Burger King Royal Perks est relativement nouveau, n’ayant été lancé qu’en février de cette année. Dit être destiné aux « super-fans de Burger King », le programme numérique permet aux clients de gagner des récompenses pour chaque dollar dépensé. Chaque dollar dépensé rapportera 10 « couronnes », et une fois qu’un certain nombre de couronnes est atteint, elles peuvent être échangées contre des éléments de menu gratuits et plus encore. De plus, les membres de Burger King Royal Perks peuvent gagner le double de points au cours de leur mois de naissance et auront la possibilité d’augmenter une boisson, des frites ou une commande de pommes de terre rissolées par jour.

« C’est comme si nous venions d’accepter ce que les marques nous ont dit être possible avec les programmes de fidélité au fil des ans, alors lorsque nous avons commencé à travailler sur Royal Perks, c’était facile, faisons ce que les autres ne font pas, Ellie Doty, chef du marketing L’officier de Burger King, en Amérique du Nord, a déclaré dans un communiqué de presse à l’époque : « Pour nous assurer de bien faire les choses, nous testons, apprenons et résolvons cette année. »

Alors que les fans se dirigent vers Burger King ce week-end pour commander le Whopper à prix réduit, ils voudront peut-être avoir d’autres éléments de menu sur leur radar. En novembre, la chaîne a ramené le sandwich au poulet original italien plus tôt ce mois-ci. BK a également présenté ses propres sandwichs au poulet traditionnels, le Ch’King, qui a été lancé au cours de l’été. Burger King testerait également le Peppercorn King et le Peppercorn King Double au Canada.