Burgers d’inspiration caribéenne chargés de queso blanco et d’aïoli : essayez la recette

Burgers, mais mieux. Avec cette recette satisfaisante, vous obtiendrez une saveur riche et nuancée et un hamburger surélevé qui plaira à coup sûr à la foule, que vous regardiez les World Series ou que vous encourageiez votre alma mater sur le gril.

« Le sofrito [peppers, onions, garlic and cilantro], queso blanco et aïoli rose sur les hamburgers sont inspirés des racines caribéennes/latines. C’est une belle touche de saveur supplémentaire que j’aime servir à mes amis lorsque nous regardons du sport », explique la chef Jacqueline Kleis de Wild Fork Foods, qui vend des produits d’épicerie spécialisés.

Burgers Wagyu avec Queso Blanco et Aïoli Rose par Wild Fork

Portions 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

La chef Jacqueline Kleis de Wild Fork Foods a partagé sa recette de hamburger d’inspiration caribéenne avec Fox News. (Fourche sauvage)

Ingrédients:

Pour les hamburgers :

1 lb de bœuf Wagyu haché Gros sel de mer, au goût Poivre noir fraîchement moulu, au goût 4 tranches de queso blanco ou de fromage doux au choix 1 c. tranches de poivrons et d’oignons frais)2 gousses d’ail frais ou deux cubes d’ail surgelé1 cuillère à soupe de coriandre fraîche4 pains à hamburger rioche, coupés en deux

Pour l’aïoli rose :

¾ tasse de mayonnaise2 cuillères à soupe de ketchup1 citron vert, jus et zeste1 gousse d’ail frais ou un cube d’ail surgelé

Ces hamburgers Wagyu d’inspiration caribéenne sont préparés avec du queso blanco et de l’aïoli rose. (Fourche sauvage)

Instructions:

Dans un bol moyen, assaisonner le bœuf haché avec du sel et du poivre. Former quatre hamburgers de 4 onces.Mélanger tous les ingrédients de l’aïoli et conserver au réfrigérateur.Chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse moyenne. Ajouter le trio de trois poivres, les oignons et l’ail et cuire jusqu’à ce qu’ils ramollissent. Ajouter le sel, le poivre et la coriandre. Remuer et retirer du feu. Couvrir et garder au chaud. Chauffer les brioches sur le gril.Préchauffer le gril ou la poêle à feu moyen et cuire les burgers 6-8 minutes de chaque côté. Au cours des 2 dernières minutes de cuisson, placer une tranche de fromage sur le burger et cuire jusqu’à ce qu’il soit fondu. Placer sur un plat et assembler le burger en plaçant 1 c. d’aïoli sur le fond du pain, puis ajoutez le burger cuit avec le fromage fondu et les poivrons et oignons sautés. Garnir de chignon. L’USDA recommande de cuire le bœuf haché à une température interne minimale de 160 °F.

