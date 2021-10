Burgos ajoute trois points après avoir battu le CD Mirandés 1-0

10/03/2021 à 20h15 CEST

Les Burgos gagné 1-0 contre Mirandés lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche à El Plantio. Les Burgos est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du précédent duel contre Ibiza. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le CD Mirandés perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Léganes. Avec ce résultat, l’ensemble de Burgos est quinzième, tandis que le Mirandés Il est treizième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Burgos, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau d’affichage au moyen d’un but de Grego Sierra. Avec ce 1-0 terminé la première moitié du match.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé en seconde période, le match s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Raul Navarro del Río, Saul Berjon, William, Aitor Cordoba Querejeta et Riki remplacement Paco Valcarcé, Juanma Garcia, Alex Alegria, Andy et Miki Munoz, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Simon Moreno, Rodrigo Riquelme, Alexandre Marques, Brugui et Alex Lopez, qui est entré par Haïssem Hassan, César Gelabert, Sergio Camello, Iñigo Vicente et Victor meseguer.

L’arbitre a réprimandé Allvaro Rodriguez par le Burgos déjà César Gelabert par l’équipe Mirandés.

En ce moment, le Burgos il reste neuf points et le Mirandés avec 10 points.

Le prochain engagement de la deuxième division pour le Burgos est contre lui Alcorcon, Pendant ce temps, il CD Mirandés affrontera le Eibar.

Fiche techniqueBurgos :Alfonso Herrero, Álvaro Rodríguez, Michel Zabaco, Grego Sierra, José Matos, Andy (Aitor Cordoba Querejeta, min.78), Unai Elguezabal, Miki Munoz (Riki, min.78), Paco Valcarce (Raul Navarro del Río, min.58 ), Álex Alegría (Guillermo, min.69) et Juanma Garcia (Saúl Berjón, min.69)CD Mirandés :Raúl Lizoain, Sergio Carreira, Riccardo Capellini, Anderson Arroyo, Bojan Letic, Víctor Meseguer (Álex López, min.85), Cesar Gelabert (Rodrigo Riquelme, min.68), Oriol Rey, Sergio Camello (Alejandro Marques, min.68) , Haissem Hassan (Simon Moreno, min.46) et Íñigo Vicente (Brugui, min.79)Stade:El PlantioButs:Grego Sierra (1-0, min.44)