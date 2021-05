Burgos, Amorebieta, Ibiza et la Real Sociedad B passent au deuxième rang

24/05/2021 à 04:17 CEST

Efe

le but de Saul Berjón à la 107e minute a donné à ce dimanche le montée à Burgos Après 20 ans sans entrer dans le football professionnel, un rêve devenu réalité pour un club et un hobby qui a connu de nombreuses déceptions ces dernières années. De cette façon, le club castillan rejoint Amorebieta, Ibiza et Real Sociedad B comme les nouvelles équipes de LaLiga Smartbank.

Cela semblait l’année idéale, car Burgos a terminé premier de son groupe au premier tour et a remporté des succès répétés dans ce deuxième, en Estrémadure, ils ont d’abord éliminé Calahorra et le dimanche après-midi à l’Athletic B, provoquant l’épidémie des 2 000 personnes qui s’étaient approchées du stade Francisco de la Hera, fief d’Estrémadure.

🤷🏻‍ & male; ️ Qu’est-ce que je vais dire avec ces images? 🔊 Montez les haut-parleurs et soyez enthousiasmés par la fête de @Burgos_CF et de ses habitants. C’EST BRUTAL !! # Phase de montée pic.twitter.com/iDNXUVHgpX – RFEF (@rfef) 23 mai 2021

Aussi des centaines de personnes qui sont venues après le coup de sifflet final à la source des Dauphins dans la capitale Burgos, qui n’avaient pas célébré les succès du football noir et blanc depuis huit ans.

Un rêve pour tous, adultes et enfants, qui pourrait se réaliser 20 ans plus tard et qui laisser un chemin de nombreuses déceptions pour profiter du football espagnol.

Une nuit dont tous les fans de football de Burgos se souviendront, avec Burgos, qui est à nouveau en argent.