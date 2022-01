Burgos CF détecte deux nouveaux positifs

01/03/2022 à 22:22 CET

.

Le Burgos Football Club a communiqué ce lundi qu’après avoir reçu les résultats des tests PCR, il a détecté un nouveau cas positif dans l’équipe première et un autre chez un membre du staff technique et tous deux rejoignent la liste des positifs des noirs et club blanc. De cette façon, Burgos CF a subi 15 infections depuis son retour des vacances de Noël.

L’entité a également signalé qu’en reflétant des résultats négatifs après sa période de confinement, Riki Oui Zabaco Ils reviennent à la dynamique de l’équipe et seront disponibles pour le prochain match.

Suivant le protocole établi par LaLiga, après les deux nouveaux positifs, l’équipe et tout le personnel immergé dans sa dynamique, continueront à effectuer des tests d’antigène chaque matin.