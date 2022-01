Burgos détecte quatre COVID positifs dans son personnel

01/11/2022 à 20:01 CET

Burgos a rapporté sur son site Internet qu’après avoir reçu les résultats des tests PCR effectués sur le personnel ce mardi matin, ils ont été détectés quatre cas positifs de COVID-19 en équipe première.

Tous sont asymptomatiques ou avec des symptômes bénins et isolés à leur domicile et suivant le protocole établi par LaLiga, tandis que l’équipe et tout le personnel immergé dans la dynamique de celui-ci continueront à être testés pour les antigènes chaque matin.

Il s’agit de la deuxième épidémie de COVID subie par le personnel de Burgos après le retour de Noël, lorsque plusieurs positifs ont été diagnostiqués parmi eux, dont celui de Julien Calero, entraîneur et quatre joueurs.

En vue du match du prochain tour contre Leganés, le 23 janvier, Calero Vous avez douze jours pour récupérer ces quatre membres de l’équipe première, dont l’identité n’a pas été révélée.