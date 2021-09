Burgos et Las Palmas ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

20/09/2021 à 23:02 CEST

Les Burgos et le Palmiers à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce lundi à El Plantio. Les Burgos est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre lui Amorebieta. Concernant l’équipe visiteuse, Les palmiers a récolté une égalité à un contre le Ibiza, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe de Burgos était en seizième position, tandis que le Palmiers, de son côté, est treizième à l’issue du duel.

Pendant la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde mi-temps, les deux Burgos et le Palmiers ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Burgos a donné accès à Miki Munoz, Allvaro Rodriguez, William, Roberto Alarcon et Riki pour Ernesto Gomez, José Matos, Alex Alegria, Unai elguezabal et Juanma Garcia, Pendant ce temps, il Palmiers a donné accès à Adalberto Peñaranda, Pinchi, Clémente Mues et Claudio Mendes Vicente pour Péjino, Alberto Moleiro, Jonathan Viera et Jesse.

L’arbitre a averti par un carton jaune de José Matos par le Burgos déjà Alvaro Lemos et Adalberto Peñaranda par l’équipe de Palma.

Avec ce résultat, le Burgos il reste six points et le Palmiers avec sept points.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre lui Ibiza, tandis que Les palmiers affrontera à la maison le SD Ponferradina.

Fiche techniqueBurgos :Alfonso Herrero, Raul Navarro del Río, Miguel Ángel Rubio, Aitor Cordoba Querejeta, José Matos (Álvaro Rodríguez, min.68), Ernesto Gomez (Miki Munoz, min.36), Andy, Unai Elguezabal (Roberto Alarcon, min.89) , Juanma Garcia (Riki, min.90), Saúl Berjón et Álex Alegría (Guillermo, min.68)Las Palmas :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Erick Ferigra, Sergi Cardona, Pejino (Adalberto Peñaranda, min.61), Enzo Loiodice, Alberto Moleiro (Pinchi, min.70), Omenuke Mfulu, Jonathan Viera (Clemente Mues, min.71) ) et Jesé (Cláudio Mendes Vicente, min.90)Stade:El PlantioButs:0-0