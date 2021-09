Burgos Promesas bat Peña Sport 2-1 et prend les trois points

12/09/2021 à 20:02 CEST

La Peine n’a pas réussi à plier le Promesses de Burgos, qui s’est imposé 2-1 lors du duel disputé ce dimanche dans le Cité sportive de Castañares. Les Promesses de Burgos Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel tenu contre le CF Ardoï. Du côté des visiteurs, le Peña Sport perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Arènes de Getxo. Après le match, l’équipe de Burgos est huitième, tandis que le Peine il est quatorzième après la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Tafallés, qui a ouvert le score grâce à un but de Vania, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En deuxième période, il a marqué un but sur Promesses de Burgos, qui a mis les tables au moyen d’un but de Nacho à 63 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Burgos, qui est revenue sur un but de Montagnes à 70 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Avec ce résultat, le Promesses de Burgos il reste quatre points et le Peine avec zéro point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Cayon, tandis que le Peña Sport jouera contre lui Course Rioja.

Fiche techniqueLes promesses de Burgos :Lopez, Sahuquillo, Mota, Iván Serrano, Dani Burgos, Montes, Gabri, Barahona, Fran Ganfornina, Pescador et NachoPeña Sport :Andoni, Gil, Gontzal, Gorka, Almandoz, Javier Alonso (Edu Aguirre, min.65), Vania, Martinez (Mikel Cubillo, min.58), Lizárraga (Ilincheta, min.58), Satrustegui (Fermin Uriz, min.84 ) et Albes (Aguirre, min.65)Stade:Cité sportive de CastañaresButs:Vania (0-1, min. 45), Nacho (1-1, min. 63) et Montes (2-1, min. 70)