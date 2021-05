Burgos Promesas réalise un nul contre le Cristo Atlético (1-1)

05/02/2021 à 22:43 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Municipale de New Balastera et qui a fait face au Christ athlétique et à Promesses de Burgos il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Christ athlétique est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Numantia B. De la part de l’équipe visiteuse, le Promesses de Burgos a dû se contenter d’un match nul contre un contre le À. Astorga. Avec ce score, l’équipe de Palencia est deuxième après la fin du match, tandis que le Promesses de Burgos c’est quatrième.

La première partie de la confrontation a commencé face à face pour lui Christ athlétique, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Martin à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour lui Promesses de Burgos, qui a mis les tables grâce à un objectif de cadres à la 53e minute, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 1-1.

Pour le moment, le Christ athlétique il lui reste 54 points et le Promesses de Burgos avec 45 points.

Le lendemain sera confronté à la Christ athlétique avec la Gymnastique de Ségovie. Pour sa part, Promesses de Burgos sera mesuré par rapport à Jupiter Leonese.

Fiche techniqueChrist athlétique:Guillermo García, Charly, Abel, Jorge Selles, Martín, Gatuso, Viti, Edu Gallardo, Arroyo, Alvarito et AdriánLes promesses de Burgos:Gorka Giralt, Casado, Marcos, González, Dani Burgos, Mario, Scarf, Dava, Nacho, Gabri et BarahonaStade:Municipale de New BalasteraButs:Martín (1-0, min.36) et Marcos (1-1, min.53)