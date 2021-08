Burgos reçoit Eibar

in

28/08/2021 à 22h00 CEST

Ce dimanche à 22h00 El Plantio les visages seront vus Burgos et le Eibar dans le match correspondant à la journée numéro 3 de la deuxième division.

Les Burgos Il affronte la troisième journée du tournoi avec l’illusion de récupérer sa position après avoir signé un match nul contre lui Léganes lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de zéro but pour et un contre.

Concernant les visiteurs, le Eibar a subi une défaite contre le SD Ponferradina lors du dernier match (0-1), il cherchera donc une victoire contre le Burgos pour tracer le cap du championnat. A ce jour, sur les deux matches que le Eibar En deuxième division, il n’en a remporté aucun avec un bilan de zéro but pour et trois contre.

Dans le rôle de visiteur, le Eibar n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en El Plantio et le bilan est de deux défaites et un nul en faveur de la Burgos. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Burgos. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en février 2012 et s’est terminée sur un score de 0-1 pour les visiteurs.

A ce jour, le Burgos il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. Les Burgos Il entre dans le match à la dix-septième place avec un point au casier. En revanche, les visiteurs ont zéro point et occupent la dix-neuvième position de la compétition.