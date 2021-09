Burgos reçoit Las Palmas

19/09/2021 à 21:01 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la sixième journée de la deuxième division, qui mesurera le Burgos et à Palmiers au El Plantio.

Les Burgos affronte la sixième journée du tournoi avec l’illusion de reprendre sa place après avoir fait match nul 2-2 contre le Amorebieta à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des cinq matches disputés jusqu’à présent en deuxième division, avec une séquence de cinq buts pour et quatre contre.

Du côté des visiteurs, Las Palmas a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Ibiza lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Burgos. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un et a marqué sept buts contre six en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Burgos Il a réalisé un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À domicile, Las Palmas a un bilan d’une défaite et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de Burgos pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Actuellement, Las Palmas il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Julien Calero il se classe à la seizième place avec cinq points à son casier. De votre côté, Las Palmas il compte six points et occupe la quatorzième place de la compétition.