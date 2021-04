Burgos remporte la victoire contre Zamora avec une victoire (3-0)

25/04/2021 à 18:31 CEST

le Burgos consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Zamora pendant le duel joué dans le Municipale d’El Plantío ce dimanche. le Burgos Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Celtique B. Concernant l’équipe visiteuse, le Zamora Il est venu de battre 3-2 dans son fief à la Leonesa culturel dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée chef de file de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Zamora classé sixième à la fin du match.

Le match a bien démarré pour l’équipe de Burgos, qui a débuté au Municipale d’El Plantío avec un but depuis le point de penalty de Juanma Garcia à 16 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 sur la lumière.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Burgos, qui met plus de terrain entre les deux avec un objectif de onze mètres William en minute 55. Après un nouveau coup, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Claudio Medina à 83 minutes, concluant le duel avec un score final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Claudio Medina, Fuir, Pisculichi, Javi gomez et Iago Souza remplacer Zabaco, Juanma Garcia, William, Cordoue Oui Berjon, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse étaient Guille Perero, Meseguer, Zaim, Hernandez Oui Romarin, qui est entré par Vallejo, Nicolas Delmonte, Dani Hernandez, Ananas Oui Écuyer.

L’arbitre a averti Pisculichi par le Burgos déjà Nicolas Delmonte par l’équipe Zamorano.

Avec ce résultat, le Burgos il lui reste 47 points et le Zamora avec 34 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Unionistes, Pendant ce temps, il Zamora jouera contre lui Valladolid B.

Fiche techniqueBurgos:Barovero, Zabaco (Claudio Medina, min 59), Córdoba (Javi Gomez, min 65), Elgezabal, Raul Navarro, Lobato, Undabarrena, Serrurier, Berjón (Iago Souza, min 85), Guillermo (Pisculichi, min 59) ) et Juanma García (Fuite, min 59)Zamora:Villanueva, Crespo, Piña (Hernández, min.57), Álex Menéndez, Parra, Nicolás Delmonte (Meseguer, min.57), Vallejo (Guille Perero, min.35), Ramos, Dani Hernández (Zaim, min.57), Escudero (Romero, min.81) et CosciaStade:Municipale d’El PlantíoButs:Juanma García (1-0, min.16), Guillermo (2-0, min.55) et Claudio Medina (3-0, min.83)