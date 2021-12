Burj Khalifa à NYC, comment BTS V a établi un nouveau record avec des projets d’anniversaire

Vday 2021, alias l’anniversaire de BTS V, est là et le monde s’illumine lors de la journée spéciale pour célébrer l’anniversaire du fabricant du record du monde Guinness. Du plus haut bâtiment du monde à Times Square à New York, les fans de Kim Taehyung ont organisé des publicités d’anniversaire légendaires pour le chanteur qui a fait des disques. Jetez un œil à quelques-uns des projets spéciaux d’anniversaire de Kim Taehyung dans le monde entier.

Juste avant le 26e anniversaire du chanteur du groupe deux fois nominé aux Grammy, Kim Taehyung a surpris les fans en visitant son projet d’anniversaire à Sinchon, Séoul, un geste gentil qui a fait fondre le cœur du fandom !

LIRE LA SUITE: « Chrismas Tree » de BTS V détrône le légendaire morceau de Noël de Mariah Carey en seulement une heure

Vday 2021 : Kim Taehyung est devenu le premier soliste de K-pop à avoir son anniversaire à deux reprises sur Burj Khalifa

BTS V étend son propre record en tant que premier soliste masculin de K-pop à avoir sa publicité d’anniversaire sur le plus haut bâtiment du monde Burj Khalifa deux fois de suite.

Organisé par la base de fans de BTS V, China Baidu V Bar, les fans de Kim Taehyung peuvent assister au projet d’anniversaire historique le 30 décembre à 1 h 10 KST / 29 décembre à 11 h 10 HE à partir de la page Twitter de la base de fans.

Les projets d’anniversaire de BTS V pour Vday 2021 explorés

Pour Vday 2021, le 30 décembre, les fans de BTS V ont organisé un certain nombre de projets significatifs en l’honneur de la journée spéciale du chanteur. Jetez un œil à certains des projets ci-dessous.

Etats-Unis

Les fans de BTS V USA ont partagé : « Pour célébrer l’amour de Tae pour le spectacle, nous avons financé une salle de classe pour acheter un équipement intégral pour leur spectacle musical. Ce sera leur premier spectacle de printemps après 2 ans. Nous espérons que notre don pourra aider les acteurs et musiciens en herbe. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

2021 BTS V ANNIVERSAIRE PROJET 4 Pour célébrer l’amour de Tae pour le spectacle, nous avons financé une salle de classe pour acheter un équipement intégral pour leur spectacle musical. Ce sera leur premier spectacle de printemps après 2 ans. Nous espérons que notre don pourra aider les acteurs et musiciens en herbe. #HAPPYVDAY pic.twitter.com/79qCO1ByX8 – TAEHYUNG USA (@TaehyungUSA) 29 décembre 2021

Le crooner « Sweet Night » aura également une annonce spéciale d’anniversaire sur Times Square organisée par la base de fans V Pintor.

Indonésie

La base de fans indonésienne BTS V a partagé : « Projet de charité d’anniversaire de Taehyung Pour célébrer le 27e anniversaire de Taehyung, nous avons fait un don de 6 000 000 IDR (3 millions chacun) sous le nom de Kim Taehyung à Yayasan Beasiswa 10 000 et Pejaten Shelter. «

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Floraison en hiver❄

Projet caritatif d’anniversaire de Taehyung Pour célébrer le 27e anniversaire de Taehyung, nous avons fait un don de 6 000 000 IDR (3 millions chacun) au nom de Kim Taehyung à Yayasan Beasiswa 10 000 et Pejaten Shelter.#HAPPYVDAY #HappyBirthdayTaehyung pic.twitter.com/O2QeLPhLUn — KIM TAEHYUNG | BTS V 🇮🇩 (@BTSV_INDO) 29 décembre 2021

Viêt Nam

Un fan de BTS V a noté : « La roue solaire du Vietnam, l’une des plus hautes roues du monde, a été allumée en l’honneur de l’anniversaire de Taehyung. Un spectacle de néons si spectaculaire !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La roue solaire du Vietnam, l’une des plus hautes roues du monde, a été allumée en l’honneur de l’anniversaire de Taehyung. Un spectacle de néons si spectaculaire merci beaucoup @KTH_VIETNAM_ pic.twitter.com/iwQavEss17 – ♛🎄 (@sceneryfortae) 29 décembre 2021

La base de fans de BTS V a également parrainé des fournitures essentielles et un soutien à l’éducation pour permettre un apprentissage sain aux enfants dans le besoin via @UNICEF_UK, afin de les protéger des dangers qui affectent le développement physique et mental.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

V DAY Project Part 2, inspiré par notre #VLight chaleureux et affectueux : pour l’anniversaire de Taehyung, nous avons parrainé des fournitures essentielles et un soutien à l’éducation pour permettre un apprentissage sain aux enfants dans le besoin via @UNICEF_UK, afin de les protéger des dangers qui affectent le développement physique et mental . pic.twitter.com/dFkanQVcod — Projets BTS V 🇬🇧 (@TaeProjects) 29 décembre 2021

Inde

Les fans indiens de BTS V ont organisé plusieurs projets en plein air pour le chanteur, notamment la capitale du pays, Delhi et Kolkata.

Corée du Sud

Les fans de Kim Taehyung ont organisé une pléthore de projets d’anniversaire à Séoul, leur pays d’origine. De la ville natale de Daegu où les chansons solo de BTS V ont été peintes comme des peintures murales à Sinchon où BTS V a lui-même visité le pays de Kim Taehyung, la Corée du Sud chérit la journée spéciale du chanteur de renommée mondiale avec une véritable ferveur.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

il y a quelques jours à peine, TAEHYUNG a demandé l’emplacement de son projet d’anniversaire, et aujourd’hui, il s’est vraiment rendu à Sinchon, à Séoul, pour en voir un.

Pouvez-vous voir le sourire de mon bébé sous le masque ? Il vibre de chanson dans la voiture en revenant, il doit être tellement heureux rn!😭#V @BTS_twt pic.twitter.com/Hi0fH1nCqa – Guérissez bientôt🐹🐨🐱 (@jinmoontrisha) 27 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

[KMEDIA] Dans l’après-midi du 28, une grande fresque murale panoramique mesurant 2 m de hauteur et 33 m de largeur est installée sur le mur extérieur de l’école primaire Daeseong à Seo-gu, Daegu, l’alma mater du membre BTS V (de son vrai nom, Kim Taehyung) pic.twitter.com/3YS3aZeJsl – La marque Taehyung (@BTSV_Brand) 28 décembre 2021

Ukraine

Les fans ukrainiens de BTS V ont organisé une annonce d’anniversaire sur le » plus grand écran LED d’Europe « , a partagé un fan.

Un autre projet de fan emblématique de l’anniversaire de Kim Taehyung est intitulé « V Our Guiding Light », où les fans ont nommé une star « V Light » pour commémorer le crooner « Winter Bear » comme l’incarnation de « la gentillesse, la bonté, la chaleur, la compassion, le bonheur et l’espoir . «

Une autre base de fans de BTS V a partagé: «Pour V DAY, nous avons symboliquement adopté les ours Julio, Enciam, Neu et leurs petits au nom de Taehyung grâce à la conservation de premier plan @AspinallCharity qui protège les animaux à l’état sauvage car ils méritent de vivre dans leur environnement naturel, gratuitement de la persécution, de la chasse, du piégeage ou de la perte.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pour V DAY, nous avons symboliquement adopté les ours Julio, Enciam, Neu et leurs oursons au nom de Taehyung par le biais de la conservation mondiale @AspinallCharity qui protège les animaux dans la nature car ils méritent de vivre dans leur environnement naturel, à l’abri de la persécution, de la chasse, du piégeage ou de la perte . pic.twitter.com/ET3HuIiJu2 — Projets BTS V 🇬🇧 (@TaeProjects) 28 décembre 2021

BTS V, qui est actuellement en pause avant le grand retour de BTS en 2022, continue de battre des records, prouvant son impact en tant que chanteur sud-coréen. La dernière sortie du chanteur, « Christmas Tree », a récemment régné sur le classement mondial iTunes pendant quatre jours consécutifs et a dominé le premier classement mondial de Spotify. Diffusez la chanson ci-dessous.

Faites-nous savoir comment vous célébrez l’anniversaire de BTS V Vday 2021 @HITCculture.