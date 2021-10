Burj Khalifa rend hommage au festival Bathukamma de Telangana avec un spectacle de lumière ; REGARDEZ

Burj Khalifa s’illumine pour célébrer le Bathukamma de Telangana. (Twitter/ @RaoKavitha)

Un festival Telangana a attiré un public mondial lorsque Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, a rendu un hommage lumineux et sonore à Baathukama samedi. Le bâtiment a été illuminé pour représenter le festival floral et le festin visuel a été attribué aux efforts de Nizamabad MLC Kalvakuntla Kavitha qui ont conduit Telangana Jagruthi à présenter la culture nationale Bathukamma sur le plus grand écran du monde à Dubaï.

Pendant ce temps, Mme Kavitha, ancienne députée et fille du ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, a partagé un aperçu de l’émission sur son compte Twitter. Kavitha dirige Jagruthi, une organisation formée pendant le mouvement pour l’État de Telangana, et depuis lors, travaille pour préserver la culture de l’État.

Veuillez vous joindre à moi pour assister à la projection de Bathukamma à Burj Khalifa, Dubaï https://t.co/jCRTNokdtI – Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) 23 octobre 2021

Bathukamma signifie « Déesse de la vie ». Les célébrations ont lieu tout au long des dix jours de Dussehra lorsque les femmes décorent un pot spécial avec des fleurs de saison, des offrandes à la déesse et partent en procession dans le village. Cette année, Jagruthi a lancé une chanson de Bathukamma « Allipoola Vennela », composée par le maestro de la musique AR Rahman et dirigée par l’as réalisateur indien Gautham Vasudev Menon.

À Burj Khalifa, le spectacle était en direct à 9h30 IST. Des slogans comme « Jai Hind » et « Jai Telangana » ont clignoté sur l’écran de Burj et les téléspectateurs ont répondu par des larmes de joie et de fierté.

Le documentaire de Bathukamma a été diffusé sur grand écran pour les délégués invités de Jagruthi et séparément pour la population locale. La projection a également présenté des cartes de l’Inde et du Telangana, le ministre en chef Rao, des fleurs de Bathukamma, avec « Alipoola Vennela » en arrière-plan.

Outre Mme Rao, la députée la plus sûre de Reddy, le député Jeevan Reddy, la projection a également été suivie par plusieurs dignitaires des EAU.

