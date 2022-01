Burke Shelley, bassiste, chanteur et fondateur de Budgie, décède à l’âge de 71 ans

Burke Shelley, bassiste et chanteur et membre fondateur des rockers gallois très respectés Budgie est décédé à l’âge de 71 ans.

La nouvelle a été confirmée sur la page des fans de Budgie sur Facebook par sa fille, Ela Shelley. Elle a écrit : « C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de mon père, John Burke Shelley. Il est décédé ce soir dans son sommeil à l’hôpital Heath de Cardiff, sa ville natale. Il avait 71 ans. Aucune cause de décès n’a encore été annoncée.

L’un des sept enfants, Burke Shelley est né le 10 avril 1950 à l’hôpital St David de Canton, Cardiff. Il a grandi dans la ville, dans le quartier de Llanishen, le site de la Royal Ordnance Factory qui a subi un coup direct et dévastateur de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. La zone était en cours de reconstruction au lendemain de la guerre, et Shelley y a eu une enfance heureuse en plein air, grimpant aux arbres et jouant au fou en classe.

Avant même d’apprendre à jouer d’un instrument, Shelley et ses amis inventaient des chansons et les interprétaient lors du concert de fin d’année de l’école. Lorsque Les Beatles est arrivé au début des années 60 et a changé tout ce qu’il a harcelé à son père – également appelé Burke Shelley – pour sa première guitare, qui a coûté six guinées («Nous n’aurions jamais dû changer en décimal», a-t-il déploré, caractéristique, en 2020). Il a appris à jouer grâce à la chronique de Bert Weedon dans le journal du dimanche et a continué à écrire des airs, éliminant les futurs « Parents » préférés des fans de Budgie alors qu’il n’avait que 16 ans.

Comme John Lennon, il a eu un amour précoce pour la langue, en particulier les jeux de mots et l’absurde (il a étudié pour un diplôme d’anglais en tant qu’étudiant adulte dans les années 80). Plus tard, cela est devenu une partie de l’USP de Budgie, un acronyme sur lequel vous pouvez presque l’entendre trembler. Des titres mémorables abondaient dans le catalogue de l’ère classique du groupe : « You’re The Biggest Thing Since Powdered Milk », « Hot As A Docker’s Armpit » (emprunté au Petits visages’ Steve Marriott), « Napoléon Bona-Parties un et deux ». « In The Grip Of A Tyrefitter’s Hand » a été inspiré par le mécanicien local de Shelley, qui retirerait les vieux pneus de leurs roues à mains nues. Et étant donné la lourdeur caractéristique du son Budgie, même leur nom lui-même était un paradoxe ironique digne de Terry Pratchett.

La vision du monde de Shelley a été transformée à jamais en 1967 par un spectacle de son compatriote natif de Cardiff Dave Edmunds et de son trio, Love Sculpture. Il a commencé son stage de métreur et s’est pleinement engagé dans la musique, passant à la basse et formant le jeune Perruche cette année-là avec le batteur Ray Phillips et les guitaristes Kevin Newton et Brian Goddard. Newton et Goddard abandonneront bientôt, et la fortune conduira à Tony Bourge, un guitariste vraiment doué et polyvalent qui sera le fleuret musical et le co-auteur de Shelley jusqu’à ce qu’il quitte le groupe en 1978.

Même à un âge précoce, Shelley était farouchement déterminé, un homme de conviction, et était sûr de tirer le meilleur parti de leur grande rupture quand elle viendrait. Sur le chemin de leur audition pour le producteur Rodger Bain aux Rockfield Studios en 1970, il a demandé à ses camarades de groupe de défier les souhaits de leur agent de l’époque de faire des reprises et de se lancer à la place dans leur propre matériel.

« Nous sommes allés là-bas et avons joué », se souvient Shelley, « et [Rodger] dit : ‘Tu es exactement ce que je recherche. Je n’ai signé que deux groupes – toi et cet autre groupe. Quand ils ont fini de faire leurs démos, vous entrez et faites les vôtres. C’était Sabbat noir. C’est en partie pourquoi les gens disent que nous étions sur le même bloc de départ pour le « heavy metal », ou quoi que ce soit d’autre. »

Budgie a sorti une série de disques classiques du début au milieu des années 1970, alors qu’ils étaient signés avec MCA puis A&M Records. Les albums Budgie, Squawk, Never Turn Your Back On A Friend (avec la chanson phare « Breadfan »), In For The Kill (un hit du Top 30 au Royaume-Uni), Bandolier, If I Were Brittania I’d Waive The Rules (un autre exemple de la facilité fantaisiste et Milligan-esque de Shelley avec les mots) et – le brillant dernier album de Bourge avec eux – Impeckable. Ceux-ci ont peut-être sous-performé commercialement à l’époque, mais le pur style musical et le style lourd affichés n’ont pas été perdus pour certains des principaux acteurs du rock et du métal.

Malgré le départ de Bourge, lui et Shelley sont restés amis pour la vie et ont vécu l’un près de l’autre jusqu’à la fin. En discutant de la musique du groupe, Shelley a pris grand soin de créditer Bourge pour son rôle dans le processus d’écriture des chansons. Le guitariste était une mine de riffs, de textures et d’idées, tandis que Shelley avait l’oreille pour les meilleurs et le don de les réunir sous forme de chanson.

« Nous écrivions simplement ce que nous aimions », a déclaré Shelley, « et nous ne penserions jamais à la façon dont cela s’intègre dans la scène musicale. J’ai eu cette idée la majeure partie de ma vie de joueur : ne rien faire pour plaire à la foule – ayez un peu de foi et faites-vous plaisir. De cette façon, vous êtes à l’aise et vous construisez un public de personnes qui aiment ce que vous faites.

Et ils l’ont vraiment fait. À ce jour, Internet regorge de souvenirs heureux de vieux rockeurs d’avoir vu Budgie jouer, et des images d’eux sur tout, de The Old Grey Whistle Test au Sweden Rocks Festival, confirment leur réputation d’excellents interprètes.

Van Halen a repris « In For The Kill » dans leur premier set et a déploré l’obscurité injustifiée de Budgie aux États-Unis. Plus tard, Iron Maiden a joué « I Can’t See My Feelings », Megadeth a fait « Melt The Ice Away » et Soundgarden a joué avec « Homicidal Suicidal ». Plus célèbre encore, Metallica a enregistré « Breadfan » et « Crash Course In Brain Surgery » dans les années 1980, donnant à Budgie une augmentation significative des revenus de la carrière et des redevances et les présentant de manière cruciale à une nouvelle génération de fans.

Budgie a effectivement pris sa retraite en 2010, faisant de leur 11e album studio, You’re All Living In Cuckooland, reçu froidement en 2006, leur dernier. Dans ses dernières années, Shelley jouait de la basse avec de vieux amis dans la région de Cardiff, juste pour le plaisir. Son groupe The Night Owls se produisait dans les pubs locaux, éliminant de vieux classiques du blues, « Angi » de Davey Graham et « Waiting On The World To Change » de John Mayer.