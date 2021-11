Burks a un grand quatrième, les Knicks infligent une 14e défaite consécutive aux Rockets

Alec Burks a marqué 17 de ses 20 points au quatrième quart, Evan Fournier en a ajouté 19 et les Knicks de New York ont ​​infligé aux Houston Rockets leur 14e défaite consécutive avec une victoire 106-99 samedi.

Burks a fourni aux Knicks une étincelle bien méritée sur le banc après la défaite décevante de mercredi soir contre Orlando.

Le gardien de réserve a frappé cinq de ses six points à trois points, un sommet en carrière, et a enregistré quatre de ses cinq interceptions au cours de la dernière période.

« J’essayais juste de faire des jeux gagnants et c’est arrivé comme ça. Des tirs ont été lancés », a déclaré Burks.

L’un de ses interceptions a conduit au dunk d’Obi Toppin, puis il a réussi une autre mauvaise passe et l’a convertie en un pointeur à 3 points qui a brièvement donné l’avantage aux Knicks.

« J’ai juste essayé de jouer physiquement. J’essayais d’être agressif », a déclaré Burks.

Le All-Star Julius Randle a récolté 16 points et 10 rebonds, tandis qu’Immanuel Quickley a marqué 13 points sur le banc pour les Knicks.

New York s’est amélioré à 9-7 malgré la lutte contre l’une des pires équipes de la ligue pour la deuxième sortie consécutive.

« J’ai aimé la façon dont nous nous sommes battus, la façon dont nous avons trouvé un moyen de gagner à la fin », a déclaré l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau. « Ce n’était pas un match fluide. »

Christian Wood a récolté 18 points et 12 rebonds pour les pires Rockets de la NBA (1-15), qui n’ont plus gagné depuis une défaite 124-91 contre Oklahoma City le 24 octobre.

« C’est juste une équipe qui apprend, grandit et se bat au point où nous sommes arrivés à cinq minutes et nous avons eu une opportunité et ça n’a pas été comme ça », a déclaré l’entraîneur de Houston, Stephen Silas. « Donc, je suis fier de nos gars. Nous venons juste de terminer. »

Jae’Sean Tate a terminé avec 11 points et 10 rebonds pour Houston, qui est tombé à 0-10 lors des matchs sur route.

Houston menait 89-84 à mi-chemin du quatrième quart, mais Burks a marqué trois points à 3 points dans la dernière ligne droite.

Randle a trouvé Burks pour un pointage à 3 points pour égaliser à 89, mais Eric Gordon a donné momentanément l’avance aux Rockets avec un lay-up de conduite.

New York a ensuite effectué une course de 12-2, couronnée par 3 points consécutifs de Burks, prolongeant l’avance 101-93 avec 2 minutes et demie à jouer.

Le lancer franc d’Eric Gordon et le drapage de Jalen Green ont réduit le déficit à cinq points, mais une paire de lancers francs de Quickley a augmenté l’avance des Knicks à 103-96.

Houston a retourné le ballon huit fois au cours des neuf premières minutes. Mais les Rockets se sont calmés, devançant New York 10-2 pour prendre un 21-13 à la fin de la période d’ouverture.

« Nous jouions fort », a déclaré Wood. « Le cœur de tout le monde était au bon endroit. Le ballon bougeait. Tout le monde s’encourageait les uns les autres. Nous devons juste garder la même énergie. »

Les Knicks ont également commencé lentement, ne tirant que 5 pour 23 dans leur pire quart d’ouverture de la saison.

CONSEILS

Rockets : G Kevin Porter Jr. a raté le match en raison d’une contusion à la cuisse gauche. … Green, le deuxième choix au total du repêchage de 2021, avait 16 points … Houston a enregistré 22 revirements, un sommet de la saison.

Knicks : C Taj Gibson (aine) a été retenu. … C Nerlens Noel est revenu après avoir raté les quatre derniers matchs à cause d’une douleur au genou droit. Avant samedi, Noel n’avait disputé que quatre des 14 matchs de New York, la dernière fois le 8 novembre à Philadelphie. … Thibodeau a déclaré que ce sera à G Kemba Walker s’il jouera le deuxième match d’un dimanche consécutif à Chicago.

SUIVANT

Rockets : conclure leur road trip de quatre matchs à Boston lundi soir.

Knicks : dimanche, ils rendront visite aux Chicago Bulls, qu’ils ont battus 104-103 lors de leur première rencontre de la saison le 28 octobre.