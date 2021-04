Burladés remporte trois points après avoir battu River Ega 1-2

01/04/2021 à 18:34 CEST

L’équipe de Jonathan Unanua gagné par 1-2 à rivière le dernier jour de la première phase de la troisième division. le Rivière Ega est arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Vallée d’Egüés par un score de 3-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Burladés il est venu de battre 2-1 dans son fief à Txantrea lors du dernier match organisé. Après le match de ce jeudi, l’équipe locale est restée à la onzième place, tandis que le Burladés il est sixième à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Rivière Ega, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Jon Losa à la 8e minute. Burladés avec un peu de Roncal à la 31e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a inversé le score avec un but de Peio à 68 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 1-2 sur le tableau de bord.

Grâce à cette victoire qui a clôturé la première phase de la troisième division, l’équipe de Jonathan Unanua Il est resté en sixième position avec 26 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF après avoir terminé le duel et ceux Raul Gonzalez ils occupaient la onzième place avec 14 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueRivière Ega:Mars, Pablo, Jon Losa, Lorente, Mariano Azcona, Roberto Murugarren, Lorza, Eza, Itarte, Carlos Marco et LeonBurladés:Beorlegui, Mahugo, Arenaz, Castán, Roncal, Gorricho, Ilias, Munarriz, Peio, Bacaicoa et MikelStade:AndolaButs:Jon Losa (1-0, min.8), Roncal (1-1, min.31) et Peio (1-2, min.68)