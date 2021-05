Burmester, champion de l’Open de Tenerife avec trois Espagnols dans le top dix

04/05/2021 à 17h30 CEST

Le sud-africain Dean Burmester a remporté son deuxième titre sur la tournée européenne après s’être proclamé champion de l’Open de Tenerife avec un total de 259 coups (25 sous la normale) et un carte spectaculaire de 62 coups (-9) lors de la quatrième et dernière journée jouée sur la Costa Adeje.

Pedro Oriol a offert une liste de 7 birdies sans échec dans la dernière manche et a été le meilleur des Espagnols après avoir terminé en sixième position avec -17. D’un coup, ses compatriotes ont été placés Adri Arnaus et Sebastián García Rodríguez, huitièmes.

Les Sud-Africains règnent aux Canaries. Après la victoire de Garrick Higgo la semaine dernière sur Campo de Meloneras, à Gran Canaria, un autre sLe Sud-Africain a de nouveau été sacré sur le circuit européen et ils sont déjà quatre dans les sept dernières épreuves.

Finale spectaculaire

Burmester, qui n’a pas fait la coupe dans trois des neuf tournois auxquels il a joué cette année, a amélioré son record du premier jour où il a fait -8, et Il a surpris avec une manche spectaculaire au cours de laquelle il a ajouté 9 birdies sans échec qui lui ont valu une victoire qu’il n’avait pas obtenue depuis 2017 à Gauteng (Afrique du Sud).

Les dirigeants après le troisième jour, l’Allemand Nicolai Von Dellingshausen et le Finlandais Kalle Saooja, n’ont pas pu tenir le rythme du Sud-Africain et a terminé à 5 et 6 coups sûrs, respectivement.

Ils ont également dépassé le domaine ce quatrième jour, l’espagnol Pablo Lazarrábal (-7), Eduardo de la Riva (-3), Alejandro Cañizares (-2) et le débutant Eduard Rousaud (-1).