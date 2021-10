Burning Man met aux enchères des œuvres d’art chez Sotheby’s pour rester à flot

Le festival Burning Man s’est associé à Sotheby’s pour une vente aux enchères d’art afin de maintenir le festival du désert jusqu’en 2022.

Burning Man a lancé la vente aux enchères le 30 septembre dans un article intitulé Boundless Space: The Possibilities of Burning Man. La collection d’œuvres d’art comprend plus de 100 pièces d’artistes de la communauté Burning Man. Tous les articles de la vente aux enchères Burning Man sont ouverts aux enchères jusqu’au 8 octobre. Certaines des pièces comprennent des peintures, des sculptures, des NFT, des véhicules et même des expériences comme des leçons de marche sur échasses.

Billboard rapporte que la collaboration des enchères Burning Man avec Sotheby’s a pris vie à la demande de Fab 5 Freddy. Il a déclaré à Charles F. Stewart, PDG de Sotheby’s, que le festival avait besoin d’une injection de fonds pour continuer après que la pandémie ait forcé le festival à annuler pendant deux années consécutives. Sotheby’s a accepté de renoncer à certains frais standard pour l’exécution de la vente aux enchères. Les artistes contributeurs recevront de zéro à une partie importante des recettes, tandis que Burning Man collecte le reste.

La vente aux enchères de Burning Man doit aider à collecter suffisamment d’argent pour faire flotter l’organisation jusqu’en janvier, lorsque les billets pour l’événement 2022 seront mis en vente. La PDG de Burning Man, Marian Goodell, a confirmé la situation financière précaire de l’organisation en septembre.

« Nous allons devoir commencer à vendre des billets ; sinon, nous n’avons pas assez d’argent », a-t-elle déclaré à Billboard. «Nous avons de l’argent pour arriver à la fin de l’année à peine. Comme, à peine littéralement. Nous n’avons pas décembre. La vente aux enchères va être importante.

Burning Man 2019 a généré près de 43 millions de dollars, selon les documents fiscaux de l’entreprise. Mais l’annulation de ses événements 2020 et 2021 a entraîné la perte de 90% de son chiffre d’affaires annuel. L’organisation a lancé un appel aux donateurs en septembre 2020 et a réussi à récolter 12 millions de dollars de dons et de dons majeurs. Il a également reçu un prêt PPP fédéral de 27 millions de dollars pour ses opérations. La plupart de cet argent est allé à la rétention du personnel, dit Goodell.

« Vous ne pouvez pas licencier les gens qui font Black Rock City depuis 10, 15, 20 ans. C’est stupide. Ils vont avoir d’autres vies, et Black Rock City ne reviendra pas. Il était donc très important que nous améliorions l’argent et que nous soyons ensuite occupés. Nous ne prenons pas seulement des vacances », dit Goodell.

L’argent récolté grâce à la vente aux enchères de Sotheby’s et les promesses de dons aideront l’organisation tout au long de l’année.