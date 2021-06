Burning Witches sort le clip de “We Stand As One”

métallurgistes suisses/néerlandais Sorcières ardentes ont sorti le clip officiel de la chanson “Nous ne faisons qu’un”. Le morceau est tiré du quatrième album du groupe, “La sorcière du nord”, qui a été publié le 28 mai via Records d’explosion nucléaire.

Après les années 2020 “Danse du diable”, qui a atteint la 22e place en Allemagne, et le “Cercle de cinq” EP, chanteur Laura Guldemond, guitaristes Romana Kalkuhl et Larissa Ernst, bassiste Jeanine Grob et batteur Lala Frischknecht a notamment augmenté la mise sur “La sorcière du nord”, livrant leur album le plus dynamique, complexe et puissant à ce jour. Parfaitement mixé et masterisé par Pulver VO et produit par le titan du thrash allemand Schmier (DESTRUCTION), le LP voit Sorcières ardentes s’en tenir à leurs influences irréfutables des années 1980 (JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, DIO, J’ACCEPTE, DÉMONISTE, GUÊPE, etc.) et injectez une énergie irrésistible et une ambiance rafraîchissante, en complétant le tout avec l’art classique en Claudio Bergamín (qui a illustré JUDAS PRIESTest triomphant “Puissance de feu”). De la chanson-titre épique à l’hymne le plus entraînant de l’album “Nous ne faisons qu’un” place à la ballade “La dame des bois” et des attaques de riff rapides comme “Servitude”, “Vol des Walkyries” et “Neuf Mondes”, “La sorcière du nord” marque un nouveau moment fort dans la carrière du groupe, avec le chanteur Laura passant brillamment d’agressif à séduisant avec facilité.

“La sorcière du nord” liste des pistes :

01. La colère de l’hiver



02. La sorcière du nord



03. Rituel corrompu



04. Nous ne faisons qu’un



05. Vol des Walkyries



06. Le cercle des cinq



07. Dame des bois



08. Servitude



09. Présage



dix. Neuf mondes



11. Pour l’éternité



12. Le rêve du dragon



13. Givre éternel

Sorcières ardentes‘ première représentation en direct avec Guldemond a eu lieu en juin 2019 au Festival de rock suédois à Sölvesborg, en Suède.

Le chanteur du groupe de metal symphonique néerlandais L’OMBRE, Guldemond a été recruté par Sorcières ardentes suite au départ de Seraina Telli.

Crédit photo: Kevin Grab



