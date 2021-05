Burnley accueille Liverpool

18/05/2021 à 21:15 CEST

Mercredi prochain à 21h15 se jouera le match de la trente-septième journée de Premier League, qui mesurera le Burnley et à Liverpool dans le Turf Moor.

le Burnley atteint le trente-septième tour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Leeds United par un score de 0-4. De plus, les locaux ont gagné dans 10 des 36 matches disputés à ce jour en Premier League et ajoutent un chiffre de 51 buts contre 33 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Liverpool a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui West Bromwich Albion loin de chez soi et Southampton dans son stade, respectivement 1-2 et 2-0, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade de Burnley. Avant ce match, le Liverpool il avait gagné dans 18 des 36 matchs disputés en Premier League cette saison et a un bilan de 63 buts inscrits contre 42 buts encaissés.

En tant que local, le Burnley Ils ont réalisé des statistiques de quatre victoires, huit défaites et six nuls en 18 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Liverpool ils ont gagné neuf fois et fait match nul six fois au cours de leurs 18 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Turf Moor, obtenant en conséquence une victoire et cinq défaites en faveur de la Burnley. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Burnley. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 0-1 pour le Burnley.

Actuellement, le Liverpool il est en tête du classement avec une différence de 24 points par rapport à son rival. L’équipe de Sean Dyche il se classe à la quinzième place avec 39 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Liverpool il compte 63 points et occupe la cinquième place du classement.