Burnley complète une signature significative alors que l’as lyonnais se joint

Burnley a finalisé la signature du défenseur international ivoirien Maxwel Cornet du côté français de Lyon.

Cornet signe un contrat de cinq ans et le Bordeaux ont décrit le déménagement comme « l’un des plus gros accords de transfert de l’histoire de Burnley ». On pense que les frais de transfert sont d’environ 15 millions d’euros (12,9 millions de livres sterling) après nous vous avons dit la semaine dernière que le déménagement était sur le point de se produire.

“Je suis ravi de rejoindre Burnley en Premier League et de jouer avec et contre plusieurs des plus grands joueurs du monde”, a déclaré Cornet.

“J’ai développé le plus grand respect pour Burnley et ce que le club a fait. J’accueille le défi du travail acharné et je suis pleinement déterminé à faire ce que je peux pour contribuer. »

Cornet a passé sept ans à Lyon, où il a marqué 51 buts, et peut opérer sur les deux flancs.

Il a aidé Lyon à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions 2019-20, marquant contre Manchester City lors d’une victoire 3-1 en quart de finale.

Dyche révèle l’amour de Phillips

Pendant ce temps, le patron de Burnley, Sean Dyche, a parlé de son admiration pour le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips – qu’il a tenté de signer il y a deux ans.

Dyché tenait à apporter Phillips à Turf Moor en 2019, mais le conseil d’administration des Clarets à l’époque n’était pas prêt à répondre au prix demandé par Leeds pour le joueur.

Phillips a depuis fait ses preuves en Premier League et a joué un rôle clé pour l’Angleterre cet été alors qu’ils atteignaient la finale de l’Euro 2020.

Le joueur de 25 ans devrait aligner Leeds contre Burnley à Turf Moor dimanche et, avant le match, Dyche a déclaré: “Je pensais qu’il était un très bon joueur à l’époque et je pense qu’il est un très bon joueur maintenant. Il s’est développé depuis et continue de le faire, donc fair-play pour lui.

« Vos éclaireurs collectent des informations, ils se précipitent et parfois, l’un d’entre eux attire votre attention. Il était un pour moi, je ne pense pas que mon personnel l’aimait autant, mais j’étais fort avec lui.

« J’étais assez fort sur celui-là et je pensais qu’il aurait été une bonne acquisition pour nous, mais nous ne pouvions pas le faire. Le président de l’époque n’a pas mis l’argent qu’il aurait fallu. Malheureusement, il était hors de notre gamme de prix.

« C’est comme ça que ça se passe et il a fait ses preuves. C’est un joueur qui, selon moi, pourrait continuer à s’améliorer et il l’a fait.

«Je l’aimais à l’époque et je l’aime maintenant, je pense que c’est un très bon joueur qui l’a montré. Il n’a pas besoin que je le dise et il l’a montré.