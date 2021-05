Burnley confirme l’accusation d’Ashley Barnes pour conduite en état d’ivresse avec l’attaquant arrêté après la victoire de Fulham

Burnley a confirmé qu’Ashley Barnes avait été arrêté et inculpé pour conduite en état d’ivresse, avant d’être nommé sur le banc contre Liverpool mercredi soir.

L’attaquant a été attrapé par la police alors qu’il rentrait chez lui après une victoire 2-0 contre Fulham lundi qui a assuré le statut de Premier League des Clarets.

Ashley Barnes a marqué cinq buts pour Burnley cette saison

Barnes est retourné dans le Lancashire depuis Londres avec l’entraîneur de l’équipe avant de rentrer chez lui aux petites heures de mardi matin cette semaine.

Il a été arrêté par la police alors qu’il rentrait chez lui et a été arrêté après avoir échoué à un alcootest, près de son domicile dans le Cheshire.

Une déclaration de la police du Cheshire disait: «Vers 3 heures du matin le mardi 11 mai, les agents ont arrêté une Mercedes V220 noire.

«Le conducteur du véhicule, un homme de 31 ans, a été arrêté sur les lieux parce qu’il était soupçonné de conduite en état d’ivresse. Ashley Luke Barnes, de Wilmslow, a ensuite été inculpé.

Barnes a disputé 21 matches de Premier League cette saison et a été nommé remplaçant pour la défaite 3-0 de mercredi soir contre Liverpool, bien qu’il soit resté sur le banc.

Ashley Barnes a signé pour Burnley en 2014

Et Burnley a confirmé la nouvelle avec une déclaration mercredi, qui disait: «Le Burnley Football Club est au courant d’un incident policier impliquant l’un de ses joueurs, Ashley Barnes.

«En tant que club avec des valeurs solides et une forte éthique communautaire, Burnley FC soutient et attend les normes les plus élevées de comportement responsable de la part de tous ses joueurs et de son personnel.

«Par conséquent, tout en observant la conclusion des procédures judiciaires, le club traitera cette affaire avec le plus grand sérieux.

«Le joueur sera par conséquent soumis à des procédures disciplinaires internes. Le Burnley Football Club ne fera aucun autre commentaire. »

