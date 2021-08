Burnley donne le coup d’envoi de la Premier League contre Brighton et Hove Albion

13/08/2021 à 16h01 CEST

Une nouvelle édition de la Premier League démarre à la recherche de nouveaux objectifs pour lui Burnley et le Brighton, qui verra les visages dans le stade Turf Moor à 16h ce samedi.

Le Burnley il était en dix-septième position de Premier League la saison dernière avec 39 points et un bilan de 33 buts pour et 55 contre. Commencez cette nouvelle édition avec Sean Dyché en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 21 joueurs.

Quant au visiteur, le Brighton et Hove Albion Il s’est classé 16e de Premier League la saison dernière avec 41 points et des chiffres de 40 buts pour lui et 46 contre. potier graham C’est lui qui sera aux commandes de l’équipe composée de 30 footballeurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de BurnleyEn effet, les chiffres font état d’une défaite et de deux nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ajoutent deux matches de suite sans défaite dans le fief de la Burnley. Le dernier match entre Burnley et le Brighton La compétition s’est jouée en février 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).