Burnley est sur le point de faire une offre de 3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Sunderland

Burnley est intéressé par la signature de Dan Neil de Sunderland dans la fenêtre de transfert de janvier après l’avoir vu en action contre Arsenal, selon The Sun.

L’intérêt de Burnley pour Dan Neil de Sunderland

Le tabloïd britannique a affirmé que Burnley était prêt à offrir 3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Sunderland.

Le recruteur en chef du club de Premier League, Martin Hodge, a regardé le milieu de terrain de 20 ans en action pour Sunderland contre Arsenal lors de la Coupe Carabao.

Burnley serait disposé à signer Neil en janvier, puis à le laisser rester en prêt au Stadium of Light pour le reste de la saison.

Quitter Sunderland pour Burnley

À notre avis, il y a de très bonnes chances que Burnley obtienne Neil s’il paie 3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 20 ans en janvier.

Après tout, Burnley est un club de Premier League – pour le moment – ​​tandis que Sunderland est en League One depuis un certain temps.

Cependant, les Black Cats ne sont qu’à quatre points de la première place de League One, et ils ne voudront clairement pas vendre Neil au milieu de la saison.

Après tout, cela nuirait à leurs chances de remporter une promotion automatique au championnat.

Cependant, si Burnley est prêt à laisser Neil continuer à jouer pour Sunderland jusqu’à la fin de la saison, alors un transfert pourrait bien se produire.

Le Sunderland non. 24 a fait 20 départs et une apparition de remplaçant en League One jusqu’à présent cette saison.

Neil a marqué deux buts et fourni sept passes décisives.

