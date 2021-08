Burnley et Leeds United se partagent les points et font match nul 1-1

29/08/2021 à 17h05 CEST

Les Burnley et le Leeds à égalité avec un dans le match joué ce dimanche dans le Turf Moor. Les Burnley arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Liverpool par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Leeds United a dû se contenter d’un match nul contre lui Everton. Après le match, l’ensemble de Burnley est seizième après la fin du duel, tandis que le Leeds United est quinzième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait cadré, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même score de 0-0.

En seconde période, l’équipe de Burnley, qui a créé son lumineux avec un peu de bois de Chris à la minute 61. L’équipe de longe a mis les tables grâce au succès de Bamford au bord de la fin, en 86, terminant ainsi le duel sur le score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Burnley qui sont entrés dans le jeu étaient Lennon et Vydra remplacement Gudmundsson et Barnes, tandis que les changements dans le Leeds Ils étaient Shackelton et Roberts, qui est entré pour remplacer Llorente et Rodrigue.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, quatre pour Brownhill, Barnes, Moi et Lennon, de l’équipe locale et trois pour Phillips, Rodrigue et Struijk, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Burnley est laissé avec un point et le Leeds avec un côlon.

Le lendemain de la compétition, le Burnley jouera contre lui Everton loin de chez eux, tandis que le Leeds United affrontera à domicile contre Liverpool.

Fiche techniqueBurnley :Nick Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Westwood, Brownhill, McNeil, Gudmundsson (Lennon, min.63), Barnes (Vydra, min.79) et Chris WoodLeeds United :Meslier, Struijk, Llorente (Shackelton, min.65), Cooper, Ayling, Dallas, Phillips, Rodrigo (Roberts, min.73), Harrison, Raphinha et BamfordStade:Turf MoorButs:Chris Wood (1-0, min. 61) et Bamford (1-1, min. 86)