Burnley fait un pas pour Will Hughes alors qu’il cherche à quitter Watford

Burnley cherche à recruter le milieu de terrain de Watford Will Hughes, selon le journaliste du Daily Mail Sami Mokbel. Le joueur de 26 ans s’entraîne actuellement avec l’équipe des moins de 23 ans après avoir été exclu de l’équipe première.

Burnley cherche à signer Will Hughes

Le milieu de terrain cherche à quitter le club

Le milieu de terrain de Watford, Hughes, souhaiterait quitter le club. Le joueur de 26 ans est dans la dernière année de son contrat et a rejeté une prolongation de deux ans des Hornets plus tôt cet été. Le diplômé de l’académie de Derby a raté la première partie de la saison dernière en raison de blessures et de sa forme physique, mais a ensuite joué un rôle important pour les Hornets dans leur campagne de promotion réussie.

Le milieu de terrain n’a pas encore joué pour Watford cette saison. L’intérêt du joueur de 26 ans à quitter le club a vu les Hornets rétrograder le joueur aux moins de 23 ans. La situation pourrait potentiellement conduire Hughes à quitter Vicarage Road pour un accord à prix réduit. Les Hornets ne souhaitent pas vendre le milieu de terrain pour une somme dérisoire et voudraient des frais supérieurs à 5 millions de livres sterling. Watford a rejeté une offre de 5 millions de livres sterling de Crystal Palace plus tôt dans l’été.

Hughes fait partie de l’équipe première de Watford depuis 2017. Le milieu de terrain a été la première recrue des Hornets pendant le mandat de manager de Marco Silva. Au cours des quatre saisons avec le club, le joueur de 26 ans a disputé 118 matches et marqué huit buts.

Watford a déjà signé un remplaçant pour Will Hughes

La situation de Hughes a déjà vu Watford signer l’international turc Ozan Tufan en prêt de Fenerbahce. L’arrivée du milieu de terrain a potentiellement ouvert la porte au départ de Hughes, mais le transfert semble peu probable à moins que ses prétendants potentiels ne répondent aux demandes de Watford. Les Hornets ont également recruté trois milieux de terrain à Peter Etebo, Juraj Kucka et Imran Louza, Tufan devenant le quatrième.

