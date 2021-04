Burnley prend les trois points contre Wolverhampton Wanderers (0-4)

25/04/2021 à 15:44 CEST

le Burnley a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Wolverhampton 0-4 pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade Molineux ce dimanche. le Wolverhampton Wanderers Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Sheffield United à domicile (1-0) et l’autre devant Fulham à la maison (0-1). Pour sa part, Burnley perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Manchester United et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le Wolverhampton est resté en douzième position après la fin du match, tandis que le Burnley est le quatorzième.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui Burnley, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Molineux avec un objectif de Chris Wood à la minute 15. Il a de nouveau marqué le set de Burnley à travers le même montant de Chris Wood à la minute 21, permettant le 0-2. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui s’est distancée grâce à un nouveau but de Chris Wood, complétant ainsi un triplé peu de temps avant la fin, précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-3 dans la lumière.

Après la mi-course du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Burnley, qui s’est distancé avec un objectif de Westwood peu avant la fin, plus précisément en 85, concluant la confrontation avec un score de 0-4 au tableau de bord.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Wolverhampton qui sont entrés dans le jeu étaient Fábio Silva, Vitinha Oui Gibbs-Blanc remplacer Semedo, Ruben Neves Oui Pouvoir, tandis que les changements dans le Burnley Ils étaient Rodriguez, qui est entré pour remplacer Vydra.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Traoré et par le Burnley réprimandé Tarkowski Oui Lowton.

Avec ce bon affichage, le Burnley il monte à 36 points en Premier League et reste à la quatorzième place du classement. Pour sa part, Wolverhampton Wanderers reste avec 41 points avec lesquels il a affronté la trente-troisième journée.

Le lendemain, l’équipe de Nuno Espírito Santo fera face à West Bromwich Albion, Pendant ce temps, il Burnley de Sean Dyche sera mesuré par rapport à Jambon de l’Ouest.

Fiche techniqueWolverhampton Wanderers:Rui Patrício, Coady, Boly, Saïss, Dendoncker, Rúben Neves (Vitinha, min 69), Semedo (Fábio Silva, min 58), Aït-Nouri, Traoré, Podence (Gibbs-White, min 69) et Willian JoséBurnley:Nick Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Westwood, McNeil, Brownhill, Chris Wood et Vydra (Rodriguez, min 73)Stade:Stade MolineuxButs:Chris Wood (0-1, min.15), Chris Wood (0-2, min.21), Chris Wood (0-3, min.45) et Westwood (0-4, min.85)