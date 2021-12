Burnley reçoit un coup de pouce important avant le choc de Leeds, d’autres bonnes nouvelles à suivre

Burnley a reçu un coup de pouce majeur avant leur affrontement en Premier League avec Leeds et d’autres bonnes nouvelles devraient suivre, selon Sean Dyche [Lancs Live].

Le joueur vedette Maxwel Cornet, qui n’a pas joué depuis qu’il a été forcé contre Newcastle en raison d’une blessure au début du mois, est de retour en lice pour la sélection.



Photo par Alex Dodd – CameraSport via .

Cornet pourrait revenir contre Leeds

L’international ivoirien devrait bientôt s’envoler pour le Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais il pourrait jouer contre Leeds, alors que l’équipe de Turf Moor cherche à mettre fin à une série de six matchs sans victoire à Elland Road.

Cornet n’est peut-être pas non plus le seul joueur à avoir raté le déplacement à Manchester United jeudi soir pour revenir dans l’équipe.

Celtic complète les superbes signatures de Hatate, Maeda et Ideguchi | 67HH Hogmanay Spécial

Dyche a confirmé que Kevin Long est à nouveau disponible après l’isolement, tandis que deux autres – probablement Nick Pope et Jay Rodriguez – devraient pouvoir revenir dans le groupe avant le match.

« Maxwel a fait de très bons progrès et a été sur l’herbe aujourd’hui, alors revient dans la réflexion », a déclaré Dyche à propos de Cornet [Lancs Live]. « Nous devrons être prudents et décider avec lui… il ne s’est entraîné que quelques jours également, bien qu’il se sente fort et ait travaillé avec le scientifique du sport. »

«Nous allons mettre tout cela dans le creuset et prendre une décision, mais c’est un garçon vraiment ouvert, nous verrons également ce qu’il ressent pour son corps.

« Kevin Long est de retour après un cas Covid, et deux autres que nous attendons la fin de leurs cas Covid, nous espérons donc qu’ils reviendront dans les prochaines 24 heures environ. »

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Potentiel quadruple boost énorme pour Burnley

Kevin Long n’a pas fait une apparition en équipe première cette saison, mais son retour ajoute une couverture à l’arrière, tandis que si Pope et Rodriguez sont en forme et prêts à partir, ils renforceront considérablement l’équipe de Dyche.

Cornet est l’interprète vedette de Turf Moor depuis sa signature de Lyon en août, et les fans seront particulièrement ravis s’il fait son retour dimanche.

Le retour potentiel du joueur de 25 ans est une moins bonne nouvelle pour Leeds, qui a connu des difficultés défensives ces derniers temps.

L’équipe épuisée de Marcelo Bielsa a inscrit 16 buts lors de ses quatre derniers matchs, donc si Cornet figure, il imaginera ses chances de figurer sur la feuille de match.

Dans d’autres nouvelles, « potentiel d’élite »: le chef d’Arsenal dit qu’il y a un as « incroyable » prêté