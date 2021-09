Burnley récompense Sean Dyche pour ses progrès soutenus

Pour un club relativement petit du Lancashire, les progrès soutenus ont permis à Burnley de récompenser Sean Dyche avec un nouveau contrat, le maintenant à la tête de la direction jusqu’à la fin de la saison 2024/25. Un manager qui est devenu une légende locale avec un pub même nommé après avoir signé un nouveau contrat, a été accueilli avec plaisir par les fans.

Burnley récompense Sean Dyche avec un nouveau contrat

Comment Dyche a transformé Burnley en épine du côté de l’élite

C’était en octobre 2012 et Burnley venait de se séparer d’Eddie Howe, qui avait décidé de retourner à Bournemouth, laissant l’équipe du Lancashire sans entraîneur. Et, ce qui allait suivre n’aurait guère pu être attendu même par les fans les plus ardents de Burnley.

Entra Sean Dyche, qui avait quitté Watford un an auparavant. Il a pris le club par la peau du cou et en a fait une équipe qui est devenue une épine dans le pied de nombreuses équipes de haut niveau avec leur style de football pressant, physique et énergique. Pas toujours agréable à regarder mais efficace.

En fait, il est devenu tout simplement l’un des managers les plus titrés de l’histoire des clubs, les emmenant en Premier League après seulement 18 mois en charge et, bien qu’ils n’aient pas survécu à cette saison, ils se sont rapprochés et Burnley n’a pas faire ce que font de nombreuses équipes reléguées et licencier le manager. Au lieu de cela, ils ont gardé foi en lui. Avec son nouveau contrat, ce sera l’une des décisions les plus prudentes et les plus réussies des clubs.

Rebondir

La décision a été immédiatement remboursée par Dyche lorsqu’il a ramené Burnley en Premier League et, avec la relégation évitée lors de la saison 2016/17, il a réalisé des saisons successives dans l’élite du football anglais pour la première fois depuis 1975.

Tout au long de son mandat à Burnley, les prolongations de contrat sont devenues normales et, bien qu’elles soient liées à des éloignements du club, lui et Burnley sont restés un match parfait.

Burnley au pays des rêves… et l’Europe en une seule étape

Rester en Premier League était un exploit suffisant, surtout avec un budget très limité, mais, lors de la saison 2017/18, Dyche avait des fans au pays des rêves et en Europe pour la première fois en 51 ans après avoir terminé à la septième place la saison précédente, au-dessus du comme Everton et Leicester City.

Les meilleurs emplois passent Dyche By

Lorsqu’un club de Premier League avec plus de poids financier que Burnley se sépare de son manager, Dyche est toujours un nom qui revient, mais il ne semble jamais décrocher les plus gros emplois dans le football. En 2017, selon The Sportsman, Burnley a réalisé un bénéfice de 10 millions de livres sterling en vendant des joueurs clés, en étant astucieux sur le marché des transferts et en faisant venir des joueurs de qualité tels que Chris Wood à des prix avantageux. C’est quelque chose qui est difficile à faire dans le football des riches d’aujourd’hui, mais Dyche en a fait une forme d’art.

Sean Dyche pourrait-il réussir dans un plus grand club avec un budget plus élevé ? Après avoir signé un nouveau contrat, il se peut que nous ne le sachions jamais, mais il mérite tout le respect et les éloges qu’il reçoit pour le travail qu’il a fait et continue de faire avec Burnley.

Sean Dyche : « Mon séjour n’a jamais été mis en doute »

Dyche a déclaré au site officiel de Burnley que son séjour au club ne faisait jamais de doute :

« La prolongation de mon séjour n’a jamais été mise en doute. Le nouveau propriétaire a clairement indiqué dès la première réunion Zoom, ils voulaient que j’en fasse partie. Des discussions sont en cours depuis que nous avons assuré notre sécurité la saison dernière, mais cela a toujours été très probable à partir du décalage. Je pense que nous essayons de remodeler l’équipe au cours des prochaines fenêtres, mais nous sommes en train de le faire. Cela prend du temps, mais nous avons pris un bon départ avec les signatures que nous avons faites. »

Photo principale

Intégrer à partir de .