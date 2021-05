Burnley remporte la victoire après avoir battu Fulham 0-2

05/10/2021

Le 05/11/2021 à 00:39 CEST

le Burnley a remporté 0-2 la rencontre qui s’est tenue ce lundi dans le Cottage Craven. le Fulham est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Chelsea par un score de 2-0. Pour sa part, Burnley perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Jambon de l’Ouest. Grâce à ce résultat, l’équipe de Burnley est quatorzième, tandis que le Fulham Il est dix-huitième à la fin de la partie.

La première équipe à marquer était l’ensemble de Burnley, qui a créé le lumineux à travers un peu de Westwood à 35 minutes. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score, ce qui a augmenté les distances établissant le 0-2 avec un but de Chris Wood quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 44e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-2 au tableau de bord.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Fulham a donné accès à Josh maja, Onomah Oui Loftus-Cheek pour Tete, Reid Oui Tosin Adarabioyo, Pendant ce temps, il Burnley a donné accès à Rodriguez Oui Barnes pour Vydra Oui Chris Wood.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Zambo Anguissa Oui Lemina.

Avec 39 points, l’équipe de Sean Dyche se classait quatorzième du tableau, tandis que le groupe dirigé par Scott Parker il a été placé en dix-huitième position avec 27 points, avec une place de relégation en Deuxième Division, en fin de match.

Lors du prochain match de la compétition, le Fulham jouera contre lui Southampton loin de chez soi et Burnley fera face au Leeds United dans son fief.

Fiche techniqueFulham:Areola, Tosin Adarabioyo (Loftus-Cheek, min.74), Andersen, Robinson, Tete (Josh Maja, min.54), Lemina, Zambo Anguissa, Reid (Onomah, min.67), Lookman, Cavaleiro et Mitrovi & cacute;Burnley:Nick Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Westwood, McNeil, Brownhill, Chris Wood (Barnes, min 85) et Vydra (Rodriguez, min 67)Stade:Cottage CravenButs:Westwood (0-1, min.35) et Chris Wood (0-2, min.44)