Burnley s’entend sur les honoraires de Lyon pour Maxwel Cornet

Burnley se rapproche de la signature de Maxwel Cornet de Lyon. L’équipe française a accepté une offre de Burnley, selon Fabrizio Romano. Avec seulement des conditions personnelles encore à convenir avec Burnley, la décision finale concernant l’avenir de Cornet repose désormais sur le joueur.

Lyon accepte l’offre de Burnley pour Maxwel Cornet

Burnley désireux d’améliorer le côté gauche

Lyon a accepté une offre record de 15 millions de livres sterling de Burnley pour la signature de l’international ivoirien Maxwel Cornet. Les Clarets souhaitent signer l’ailier lyonnais, Sean Dyche cherchant à renforcer ses options offensives.

Burnley a tenu à améliorer son flanc gauche cette saison suite au départ du polyvalent Robbie Brady. Le refus de l’Irlandais de signer un nouveau contrat a laissé les Clarets avec Charlie Taylor et le vieillissant Erik Pieters comme seul arrière gauche du club. L’arrivée de Cornet offrira une concurrence saine à la fois aux arrières gauches et aux milieux de terrain gauches. La polyvalence de l’Ivoirien permettra à Sean Dyche d’expérimenter sa formation et d’améliorer l’attaque des Clarets.

Cornet fait partie de Lyon depuis son arrivée au club en 2014 en provenance du FC Metz. L’Ivoirien a passé sept saisons au club et a fait 251 apparitions et marqué 51 buts pour Les Douges. Mais l’arrivée d’Emerson Palmieri prêté par Chelsea et Xherdan Shaqiri a poussé Cornet dans la hiérarchie.

Burnley cherche à détourner l’affaire Marc Cucurella

Les Clarets ont également été liés à une décision de l’arrière gauche espagnol très demandé Marc Cucurella. Selon Fabrizio Romano, Burnley est toujours en pourparlers pour signer le joueur de 23 ans. Mais il est peu probable que cette décision se produise, Brighton n’étant apparemment qu’à un pas de la signature de l’Espagnol.

L’été a été très calme jusqu’à présent pour les Clarets. Burnley n’a fait que trois signatures jusqu’à présent, mais les deux derniers jours de la fenêtre de transfert devraient être très mouvementés.

