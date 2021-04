Burns mène, Rahm fait la coupe et Garcia reste dehors

20/02/2021 à 10:31 CET

.

Le jeune américain Sam Burns a eu une autre belle performance à étendez votre avance à cinq coups après avoir terminé le deuxième tour du tournoi Genesis Invitational, du PGA Tour, et en ajoutant 130 (-12).

Burns a voulu rendre hommage au parcours difficile du Riviera Country Club en jouant la carte de la sécurité, ce qui lui a permis de délivrer la carte signée avec 66 coups (-5) et a égalisé la marque du tournoi en complétant les 36 premiers trous.

Son compatriote Dustin Johnson a tenté de se rattraper. La même chose que deux autres golfeurs américains, Tyler McCumber et Jackson Kokrak, ainsi que le jeune Chilien Joaquín Niemann, qui ont tous ajouté 135 coups (-7). Burns a gardé sa journée sans fantôme intacte vers la fin du tour quand il est tombé en deçà du huitième green à 17 heures. Il l’a coupé à environ dix pieds (tout ce qui est trop fort pourrait causer un gros problème) et a fait le putt par.

Il a également conduit deux des normales 5 et a ramassé tellement de roulis sur de l’herbe ferme sur le 12e trou de 476 verges qu’il n’avait qu’un coin de tangage sur le green et un putt de près de six pieds.. Burns a ensuite ajouté 130 coups (-12), égalant le dernier record établi en 2004 par Mike Weir et Shigeki Maruyama.

De son côté, les Espagnols Jon Rahm, deuxième du classement mondial, a terminé avec 69 coups (-2) pour ajouter 139 (-3) et occuper la dix-neuvième place après être revenu 15 au classement. Le Colombien Sebastián Muñoz, qui a terminé avec un record de 71 coups (par), a également ajouté 139 (-3) pour surmonter la coupe établie au par.

Quelque chose que l’espagnol n’a pas pu obtenir Sergio Garcia (143 téléchargements, +1), les Mexicains Abraham Ancer et Carlos Muñoz, tous deux avec 144 (+2), en plus de l’Argentin Emiliano Grillo et du Colombien Camilo Villegas – chacun a ajouté 145 coups sûrs (+3), sans dépasser le cut-.