Burnt Finance lève M pour un marché NFT basé à Solana; Célèbre pour brûler une œuvre d’art de Banksy

Solana (SOL)

Burnt Finance lève 3 M $ pour un marché NFT basé à Solana; Célèbre pour brûler une œuvre d’art de Banksy

Burnt Finance lève un financement de démarrage de 3 millions de dollars. La plate-forme vise à décentraliser et à tokeniser les NFT.

L’artiste anonyme de NFT connu pour vendre un art de rue de Banksy en tant que jeton non fongible (NFT), Burnt Banksy, a levé un financement de démarrage de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs privés pour lancer un protocole décentralisé de frappe et d’enchères NFT. Le protocole est basé sur la blockchain Solana (SOL), fournissant une solution sur la façon dont les NFT et les jetons synthétiques de blockchain sont frappés et mis aux enchères.

Parmi les principaux investisseurs de ce cycle, citons Alameda Research, dirigé par Sam-Bank Freidman, qui fait également partie de l’équipe fondatrice de Solana, DeFinance, Multicoin et Injective Protocol. Le cycle de financement de démarrage a également vu des investisseurs individuels tels que Sandeep Nailwal (COO de Polygon, anciennement Matic) et Do Kwon, PDG et cofondateur de Terra, qui construit de l’argent programmable pour Internet. SOL 3,64% Solana / USD SOLUSD 44,92 USD

La plate-forme vise à résoudre les problèmes persistants de «manipulation des offres» et de «frais de frappe élevés» rencontrés sur le marché NFT basé sur Ethereum, OpenSea, indique en outre le rapport. S’exprimant dans un communiqué, l’équipe de Burnt Finance a déclaré:

“Certains acteurs ont essayé de tirer parti de la congestion et de manipuler les frais de transaction pour influencer les résultats et la durée de l’enchère.”

De plus, le nouveau financement sera utilisé pour le développement technique de la plate-forme et stimuler les collaborations avec les meilleurs artistes de NFT. Dans une déclaration à The Block, Burnt Finance a déclaré en lançant Burnt Finance, «le premier protocole d’enchères entièrement décentralisé sur Solana» «répondra aux besoins du marché» avec le potentiel naissant verrouillé dans les enchères cryptées,

La déclaration de Burnt Banksy indique en outre que le protocole tirera parti de la vitesse élevée, des frais bas et de la plate-forme de performance ultime de Solana, Solana Wormhole. Le trou de ver vise à offrir un pont bidirectionnel reliant les NFT et les jetons synthétiques sur Ethereum à Solana. Actuellement, en phase bêta, la plateforme a reçu une subvention de la Fondation Solana plus tôt dans l’année pour promouvoir le développement de Burnt Finance.

Selon les rapports, le lancement du réseau principal est prévu au troisième trimestre 2021 avec le jeton «BURNT» régissant la plate-forme.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.