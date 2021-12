Burntrap Afton et Molten Freddy Blob expliqués

FNAF Security Breach a de nombreuses fins, mais la vraie finale a confondu certains fans de Five Nights At Freddy avec Burntrap William Afton et Molten Freddy the Blob.

L’épisode Five Nights At Freddy de Steel Wool a beaucoup de mystères à découvrir. Toutes les questions ne reçoivent pas de réponse car de nombreux points importants de l’intrigue ne sont pas résolus, mais de nombreux aspects ajoutent à l’histoire fascinante de la série.

L’un des éléments les plus importants de la tradition vient de la véritable finale du jeu avec l’émergence de Springtrap et d’une horrible goutte d’animatronique torturé.

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité | État des lieux d’octobre 2021 Bande-annonce

Qui sont William Afton et Burntrap dans Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Burntrap et William Afton apparaissent dans la vraie fin de FNAF Security Breach.

William Afton est le principal antagoniste de la série Five Nights At Freddy. Il a commencé la chaîne Fazbear en 1982 avec Henry Emily et il a assassiné la fille d’Henry, Charlotte.

Son affiliation avec Springtrap remonte à 1985 où il a tué cinq enfants dans un costume Spring Bonnie. Les cinq enfants qu’il a assassinés étaient Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz et Cassidy. Aucun de leurs corps n’a été découvert, mais ils renaissent sous le nom de Freddy Fazbear, Chica, Foxy, Bonnie et Golden Freddy.

Avec William Afton n’étant plus là, les animatroniques susmentionnés se sont retrouvés vengeurs avec l’envie de tuer tous les adultes dans la pizzeria après la tombée de la nuit.

Après avoir tué un tas d’autres enfants avec des animatroniques et de ses propres mains, il est finalement décédé en 1993. Il est retourné à la pizzeria d’origine où il a massacré les cinq enfants et a accidentellement libéré leur esprit des endosquelettes métalliques.

Ils ont attaqué William et il s’est ironiquement caché dans un costume Spring Bonnie. Malheureusement pour lui, le costume a fini par mutiler son corps de manière lente et horrible.

Malgré sa mort, Afton a été ressuscité avec l’ouverture de Fright The Horror Attraction de Fazbear. Certains employés ont trouvé le costume Spring Bonnie et ont décidé de l’utiliser. Cela a conduit William à revenir de la tombe en tant que Springtrap pour assassiner encore plus d’enfants.

Il est ensuite revenu une fois de plus dans Virtual Experience en tant que Glitchtrap où il possédait Vanny.

Qu’est-ce que Molten Freddy the Blob dans FNAF Security Breach?

Molten Freddy est crédité comme le Blob qui tue peut-être William Afton et Burntrap dans la véritable fin de FNAF Security Breach.

L’animatronique a fait ses débuts dans Pizzeria Simulator. Cependant, certains fans pensent que le Blob est en fait possédé par les cinq enfants originaux qui ont été assassinés en 1985.

On pense également que le carburant du cauchemar est possédé par les esprits renaissant sous le nom de Puppet and Circus Baby. C’est parce qu’ils étaient tous des enfants tués par Afton et que des parties de l’animatronique peuvent être vues dans le modèle complet du Blob.

La mêlée de cadavres étrangle Burntrap à la fin du jeu avec ses tentacules et repart avec l’animatronique d’Afton. On ne sait pas ce qui leur est arrivé et s’ils ont quitté le Pizzaplex.

Quant à la façon dont le Blob est né, l’utilisateur de Reddit, pickletripjr, pense qu’il se connecte peut-être au dernier roman, The Fourth Closet. Cela comprendrait des passages d’âmes en mue d’Afton et d’animatroniques sous terre.

