Même ainsi, la vérification des PII est un enjeu de table chaque fois que de l’argent est impliqué en ligne. L’identité, les cotes de crédit et les mesures de réputation des réseaux sociaux « contribueront à rendre les marchés du Web 3 beaucoup plus efficaces » et accessibles aux non-crypto, a déclaré Osama Khan, qui travaillait auparavant pour la plate-forme de données client Segment.

