Burro Van Rankin montre Luis Miguel dans un uniforme de football

Le présentateur de “Members al aire” et “Hoy”, Jorge “El Burro” Van Rankin a ouvert le coffre des souvenirs et a partagé une photographie sur laquelle Luis Miguel apparaît portant un Uniforme de footballTous deux se présentent au stade Azteca, a révélé celui qui était un ami du “Sol de México”.

Dans l’image que Van Rankin partagé sur son compte Instagram, Luis Miguel apparaît comme jamais auparavant : avec un short long, des chaussettes de sport, des cheveux très courts et une chemise faisant allusion à l’uniforme du jeu.

De son côté, “El Burro” apparaît en tenue décontractée, avec un pull et un pantalon, alors qu’il semble avoir une conversation agréable sur le terrain de jeu avec l’artiste mexicain d’origine”portoricain“.

Quelle belle photo je viens de découvrir, dans l’Azteca avec @lmxlm il y a 25 ans, a écrit le présentateur et mari de Magda Bleizeffer.

Il convient de mentionner que ces dernières années, Luis Miguel est resté à l’écart de la plupart de ses amis et que même sa famille est rumeur, car son frère le plus proche Alejandro, et l’aîné des Gallego Basteri, aurait eu quelques différences.

Il y a eu certaines personnes, parmi lesquelles le deuxième fils de Luis Rey et Marcela Basteri, “Alex”, qui décrirait le caractère spécial du “roi star” de la musique, quelque chose de ce que la série reflétait également d’une certaine manière.

Ainsi, des amis comme Jorge “El Burro” Van Rankin finiraient également par quitter leur amitié dans le passé, bien que cela ne signifie pas que de temps en temps, ils ne se souviennent pas des bons moments qui ont existé.

Au cours des dernières années, l’ancien collaborateur du programme “Hoy”, a révélé à un moment donné quelques-unes des diverses raisons qui l’ont éloigné du chanteur et “producteur de disques”, une manie qui pour beaucoup, y compris l’animateur lui-même, était “insupportable”.

« LuisMi » a toujours fait preuve d’une grande prudence lors de la publication de photos sur les réseaux sociaux, que ce soit avec ses amis ou lui-même, ce qui a suscité plusieurs critiques de la part des followers de l’animateur de télévision, qui ont tenu des propos sur un ton moqueur.

De plus, “El Burro” a également partagé à un moment donné qu’une blague faite par un autre conducteur serait la raison pour laquelle “Micky” finirait par l’attaquer par téléphone.

On a fait une blague sur José Pérez, qui était son assistant personnel d’origine uruguayenne, je n’y suis même pas allé, c’était Esteban Arce, qui parlait comme un cubain. Très c @ g @ donne la blague.

Rappelons que l’assistant de Luis Miguel Gallego les a attrapés : “P! Nch3 Burro”, a rappelé l’animateur de radio et de télévision.

L’après-midi, mon portable sonne et José Pérez me dit : P!Nch3 âne, l’homme va te parler, il me passe à ce salaud et il se met à hurler de terreur.

Des années plus tard, Gallego Basteri et Van Rankin ont repris leur relation, une réunion qui a eu lieu après la série Netflix où Luis Miguel a rencontré plusieurs de ses amis les plus proches pendant sa jeunesse, dont l’homme d’affaires, Miguel Alemán Magnani.

Micky et Jorge ont tenu quelques réunions plus tard et l’artiste a même eu l’occasion de rencontrer la femme et les filles de “El Burro”.

Cependant, une situation liée aux réseaux sociaux les conduirait à perdre à nouveau le contact.

Ceci après le mariage a pris des photos avec “Luismi” et la femme de Van Rankin a partagé la photo sur Instagram, ce qui a amené l’interprète à demander au chauffeur de supprimer la photo, provoquant l’agacement du présentateur du programme rappelé appelé “El Calabozo “.