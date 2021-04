Bus vs train: Swapnil Tripathi d’IntrCity RailYatri sur l’évolution de la dynamique des voyages interurbains en Inde

L’industrie de la mobilité interurbaine se dirige vers la croissance. C’est le seul mode qui peut grandir.

Les voyages interurbains représentent un segment de plusieurs milliards de dollars en Inde. Les trains et les bus se disputent la part du lion dans ce segment. Alors que la croissance des trains s’est stabilisée, les passagers sont toujours sceptiques quant au choix des bus comme choix préféré pour les voyages interurbains. RailYatri propose son service de bus IntrCity prétend être la première marque de l’industrie à entreprendre des initiatives uniques telles que des cabines privées pré-désinfectées, des salles d’embarquement SmartBus, une couverture d’assurance accidentelle pour les passagers ainsi que des toilettes à bord et SmartBus Captain – une assistance personnalisée sur -embarqué sur chaque SmartBus. Parler à Financial Express en ligne, Swapnil Tripathi, directeur commercial d’IntrCity RailYatri a partagé son point de vue sur les voyages en bus interurbains en Inde et sur la manière dont ils peuvent remettre en cause les trains et changer la dynamique du transport de surface en Inde. Extrait:

Dites-nous en plus sur IntrCity et avez-vous réussi à obtenir des nombres pré-covid?

Nous simplifions la mobilité interurbaine en offrant aux passagers deux choix: le train et le bus. Nous essayons de résoudre un problème unique qui est que les gens ne comparent pas les trains et les bus et ils ont l’habitude de penser que le bus est un service différencié. Pour le résoudre et proposer le bus comme une option transparente, nous avons créé une flotte différenciée. Maintenant, nous avons créé de meilleures options sous la forme de bus. En ce qui concerne les chiffres, avant le covid, nous faisions 3 transactions lakh à partir de bus intelligents interurbains plus des itinéraires où nous n’existons pas, mais où les gens peuvent réserver des bus depuis notre plate-forme. En ce qui concerne les numéros de train, nous sommes aujourd’hui à plus de 4 transactions lakh par mois. Il y a une légère décroissance là où nous n’utilisons pas de bus intelligents comme des endroits où le marché n’est pas revenu. Train, nous avons grandi à partir des numéros pré-COVID. Nous faisons 50% de plus que ce que nous faisions avant le COVID. Pour les bus, nous obtenons une croissance de 60% supérieure à ce que nous obtenions des numéros pré-COVID.

Quels changements voyez-vous dans la dynamique, en termes de comportement des consommateurs?

Dans un scénario normal, le risque d’être exposé à des infections est plus élevé. Lorsque vous voyagez dans des zones ouvertes surpeuplées, il y a plus de chances d’entrer en contact avec des environnements insalubres et une contamination peut avoir lieu. Après COVID, ces choses ne seront pas considérées comme une préoccupation majeure, les gens recherchent quel est le mode le plus sûr, puis quel est le joueur le plus sûr dans lequel je peux entrer. Dans les trains – il n’y a qu’un seul choix – IRCTC. Ils nettoient les trains d’une bien meilleure manière. Dans les bus, l’inquiétude est que le bus que l’on choisit doit être rendu sans contamination, d’où le choix du mode commence à changer. Nous avons fait une enquête et contacté les gens. L’enquête s’est avérée vraie. L’hygiène et l’assainissement étaient au cœur des préoccupations des voyageurs consommateurs. Nous avons introduit un processus de nettoyage en 5 étapes, nous avons lancé l’idée d’une cabine privée. Lorsque vous montez dans le bus, vous pouvez vous enfermer dans la cabine. Nous avons des salons de bus – où toutes les mesures d’hygiène, d’assainissement sont suivies, la distance sociale est respectée. Les acteurs qui promettent toutes ces mesures gagnent plus rapidement des parts de marché.

Comment la mobilité et en particulier le transport de surface évolue-t-elle selon vous?

Entre le train et le bus – les trains se développent dans un espace restreint, d’où une pénurie du côté des trains. Alors, comment la mobilité interurbaine se développera-t-elle? La réponse est que le commerce augmente. Notre segment est divisé en voyages fonctionnels / médical, collège et emplois. Si la croissance se produit dans ces seaux, il y aura naturellement une augmentation de la demande d’autobus interurbains. La seule solution possible, ce sont les bus. Il y a une plus grande poussée qui vient du côté du gouvernement, c’est-à-dire l’expansion et la construction d’autoroutes. Auparavant, pour les déplacements entre deux villes, le problème était la qualité du fournisseur de services et le temps pris. Les bus ont besoin d’être améliorés et modernisés, car la croissance de la mobilité se produira.

Swapnil Tripathi, directeur commercial, IntrCity RailYatri.in

Quels sont vos projets d’expansion?

La plupart de nos itinéraires permettent de relier une ville métropolitaine à une ville de niveau deux ou trois. Il y a 6 à 8 flottes de bus qui circulent entre les petites villes. Nous lançons des services où nous connectons le niveau 2 ou le niveau 3 – comme Jaipur à Ahmedabad qui est actif ou Lucknow à Jaipur ou De Madurai à Bangalore, Chennai. Quand nous avons commencé – nous avons commencé dans une région qui a un déficit. La plupart des bons opérateurs de bus privés se trouvent dans le sud, suivi de l’ouest, du nord puis de l’est. Nous avons constaté qu’il y avait un manque de qualité, nous sommes partis de Delhi vers le haut, puis plus loin. En ce qui concerne le lancement pan-indien, nous nous appuierons sur le marché où nous pouvons gagner une part de marché. Aujourd’hui, nous résolvons le bus interurbain comme une option de navette. Nous n’avons pas d’agrégateur de technologie nouvelle génération comme nous, il n’y a pas un seul plus grand opérateur privé qui existe dans tout le pays. Nous sommes le plus grand acteur du nord, du sud et de l’ouest – nous sommes donc de loin le plus large. Aujourd’hui, la taille de notre flotte est de près de 130 bus.

Comment utilisez-vous la technologie pour une meilleure expérience de voyage?Tous nos bus ont été connectés à notre centre de commande, il y a un appareil embarqué qui utilise la technologie multi-sim. Les données sont enregistrées hors ligne dans OBD. Nous avons des bus 100% connectés. Il stocke des images de vidéosurveillance, il stocke la numérisation du comportement du conducteur, le carburant entrant et sortant, le stockage, la vitesse du bus, etc. Les passagers peuvent faire KYC sur l’application. Toutes ces informations sont envoyées au centre d’information. Nous notons tout arrêt imprévu, ou si des personnes non autorisées montent à bord. Sur notre plate-forme grand public, vous pouvez suivre le bus, l’heure d’arrivée prévue, pré-commander des collations que vous souhaitez à l’intérieur du bus, recevoir un appel de réveil – tout cela est alimenté par l’application grand public. Sur notre IOT, vous pouvez voir quel bus est en retard et le tracker “ Où est mon bus ” indique l’heure exacte à laquelle le bus arrivera. Nous effectuons également des tests d’alcoolémie pour les conducteurs.

Parlez-nous du type de réservations que vous avez reçues jusqu’à ce jour, quelles sont les tendances?

Nous divisons nos destinations en bus en trois parties: les voyages fonctionnels comme de Delhi à Gorakhpur ou Delhi à Jalandhar, puis les voyages de loisirs comme Mumbai à Goa et la troisième catégorie est le voyage de pèlerinage d’Hyderabad à Tirupati. Premièrement, le voyage fonctionnel a repris – dès que les restrictions de voyage ont été assouplies. Ces secteurs ont repris. Nous nous attendions à ce que les loisirs reprennent en dernier, comme le service Manali que nous avons commencé il y a seulement un mois et demi. C’est 50% de ce que nous avions l’habitude d’obtenir en pré-COVID. Les loisirs n’ont pas encore atteint les chiffres pré-COVID. Le pèlerinage a commencé bien avant les loisirs.

Quels sont les défis que vous voyez dans l’exploitation des bus interurbains et quels sont vos projets futurs?

L’industrie de la mobilité interurbaine se dirige vers la croissance. C’est le seul mode qui peut grandir. Les trains n’augmenteront pas en nombre car il y a certaines limitations là-bas. Un train ne peut pas avoir 30 à 35 autocars en raison de divers facteurs tels que la capacité du moteur, la longueur de la plate-forme, etc. La croissance ne doit se produire que dans le segment des bus. Le gouvernement a annoncé le lancement d’un permis en février, l’un des bons changements de restriction de politique. Nous prévoyons d’atteindre 2 000 bus au cours des deux prochaines années. De 130 flotte à 2000. Nous ajoutons 30 à 35 bus chaque mois. Dans l’ensemble, notre stratégie d’exécution est plus profonde que large. Nous nous concentrons davantage sur la croissance verticale que sur l’horizontale.

