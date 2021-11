Buscas barra de sonido barata ? Achetez en solo 98€ esta Sony

Si después de comprar un nuevo televisor te has dado cuenta que el apartado de sonido deja mucho que desear, seguramente te estés lamentado por no haber revisado bien este apartado antes de comprarla. Sin embargo, no debes preocuparte porque puedes mejorarlo fácilmente comprando una barra de sonido. Ahora bien, si lo que quieres es no tener que gastar mucho más dinero, ahora te traemos una oferta que permite comprar una barre de sonido de 120W a un precio por debajo de los 100 euros, no te parece increíble?.

El modelo en cuestión es el Sony HT SF150, una barra de sonido con un diseño muy estilizado y que seguro encajará a la perfección en tu casa. Sus dimensionses son 90 cm de largo, 8,8 cm de profundidad, solo 6,4 cm de altura y tiene un peso de 2,4 kilogramos. Una barra que podemos colocar fácilmente encima de cualquier mueble, debajo del televisor o incluso anclada directamente a la pared usando un soporte compatible.

Grande puissance et connexion Bluetooth

Esta Sony es una de las barras de sonido con bluetooth plus baratas que podemos encontrar con esta potencia. Oui que a través de sus 2.1 canaux, es capaz de ofrecer un sonido de alta calidad de 120W de potencia. Sonido con unos tombes impactantes y de gran claridad para poder disfrutar de todo tipo de contenidos, programas de televisión, películas, series o música.

Oui qu’al ser un modelo conectividad bluetooth, también es posible sincronizar nuestro teléfono móvil o tablet a la barra de sonido para enviar nuestra música favorita y escucharla a través de ella. Por otro lado, la conexión a nuestro televisor tampoco podía ser más sencilla, ya que solo es necesario un cable HDMI. Si además usamos uno HDMI ARC, entonces podremos controlar el televisor y la barra de sonido con un único mando a distancia.

Por si fuera poco, esta barra de sonido Sony HT SF150 est un modèle qui incorpore les décodeurs Dolby Digital et Dolby Dual Mono. Un niveau de connexion, incluye también un port USB por si queremos conectar alguna unidad de almacenamiento externo u otro dispositivo desde el que reproducir nuestra música favoriteita.

Offre pour la barre de sonido Sony HT SF150

Una barra de sonido bastante completa con un sonido potente y de calidad cuyo precio oficial o de venta recomendado es de 130,98 euros y que ahora podemos conseguir con casi un 25% de descuento fr PcComponentes. Esto significa que podemos casi 33 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta.

Por lo tanto, por seul 98,28 euros podremos recibir esta fantástica barra de sonido Sony en nuestra casa. Oui que la oferta incluye los gastos de envío gratis siempre y cuando el envío sea dentro de la península. Es un modelo que además est disponible en stock, por lo que el plazo de entrega es de un día laborable. Para aquellos que lo prefieran, también es posible acogerse a alguno de los servicios de financiación ofrecidos por PcComponentes, aunque en ese caso tendrá que soportar ciertos intereses.