Buscas barra de sonido? Esta Sony ahora casi a mitad de precio

Si desseas mejorar la calidad de sonido que disfrutas cuando estás viendo la tele y no quieres complicarte mucho para ello, ahora vas a poder conseguirlo si decides comprar una barra de sonido Sony que tiene una oferta espectacular en Amazon y que incluye todo lo que necesitas para dar ese paso que necesitabas para lograr el Cine en Casa.

El modelo del que estamos hablando es the Sony HTSF150 y habitualmente in the mencionada tienda online tiene un precio de 150 euros. Pero, ahora, gracias a que existe un descuento del 41% debido a que el Black Friday es una realidad, lo único que tienes que pagar son 89€. Una auténtica ganga que pone a este producto en su precio más bajo de siempre en Amazon. Este es el enlace que debes utilizar para no perder la oportunidad donde puedes aprovechar las cuentas Prime para no pagar nada por los gastos de envío.

Les vertus de l’est Sony

Lo que tiene que ver con la potencia de sonido lo que vas a encontrar en este modelo son 30 W, que es más de lo que habitualmente ofrecen los televisores actuales que se quedan en diez menos. Pero lo verdaderamente important es la inclusion de algunas tecnologías que mejoran la experiencia de uso. Un par de ejemlos son Surround avant S-Force PRO que permite conseguir una localización muy buena y, también, Bass Réflex para lo que utiliza un altavoz específico y que aumenta de forma considérable la définition con los bajos y los tombes.

Otra de las cosas que es muy llamativa este producto es que lo puedes controlar de forma muy cómoda, ya que incluye un mando a distance para que no tengas que molestarte cuando estás sentado en el sillón. Además, no le faltan unos LED su zona superior que te permiten conocer exactement la configuration que estás utilizando en todo momento a la hora de aprovechar todas las virtudes qué tiene esta barra de sonido. Y, a todo esto, hay que sumarle un diseño bastante llamativo que combina el plástico y el metal como materiales de fabricación.

Bonne connexion

Este es otro de los apartados en los que destaca especialmente la Sony HTSF150, ya que cualquier cosa que puedas necesitar lo vas a poder utilizar en este dispositivo. Así, en el apartado físico encontrarás tanto HDMI compatible avec 4K como una entrada de audio optique numérique (estás segura una compatibilidad fantástica). Sin faltarle un puerto USB que hace posible utilizar accesorios como por ejemplo pendrives, esta es una barra de sonido que también incluye Bluetooth lo que te permite utilizarla sin poner cable alguno por medio como por ejemplo enviar contenidos desde el teléfono.

Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta la excellente offre que puedes aprovechar ahora mismo en Amazon para comprar este producto de Sony, creemos que la ocasión es lo suficientemente buena como para que valores muy seriamente que este puede ser el regalo para navidades que estabas buscando… ¡y sin tener quelegada delegalo a la l Black Friday para lo que faltan todavía algunos días!