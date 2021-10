Buscas batería externa? Esta de Belkin en oferta cuesta sólo 6€

Seguro que en más de una ocasión te ha pasado que te has quedado sin batería en el teléfono o el tablet en el peor momento, y encima no encontrabas un enchufe para proceder a su recarga. Pues bien, con las baterías externas esto no te volverá a pasar y ahora puedes hacerte con una de Belkin que tiene un precio de risa.

El modelo del que estamos hablando no se comprende una mayor carga de todos los que puedes conseguir en el mercado, pero gracias a una oferta que te permite ahorrarte (agárrate bien a la silla) el 70% del precio que tiene habitualmente en la tienda PcComponantes sí que posiblemente es de las opciones de comprado más interesantes que pueden existir en el mercado. El caso es que por sólo 5,99 euros puedes conseguir este accessorio que tiene una muy buena calidad y por el que unique tendrás que pagar 3,95€ por los gastos de envío. Este es el enlace de compra de este auténtico chollo :

Qué encontrarás à la Belkin Playa

Lo primero es un acabado bastante llamativo couleur nègre y que tiene refuerzos tanto en esquinas como en la parte superior e lower para que los impactos del día a día no se conviertan en un problema. Aparte, las dimensiones que tiene este producto son bastante reducidas, ya que podrás guardarlo en el bolsillo trasero del pantalón sin dificultad alguna y el peso está par debajo de los 300 grammes por lo que no se convierte en un incordio… incluso si decide llevarlo dentro del bolsillo de la mochila. Perfecto este accesorio para llevarlo encima cuando sales de casa.

En el apartado de la conectividad hay buenas noticias, ya que pese a tener un precio casi ridículo este es un modelo que cuenta con dos puertos USB que se pueden utilizar en parallèle. Uno es tradicional lo que te asegura una compatibilidad excelente con cualquier dispositivo que desees conectar -siempre utilizando el cable correspondiente que se incluye con el teléfono o el tablet-. Además, también encontrarás una tipo C en esta batería que te asegura está perfectamente preparado para todo lo que puedas necesitar (y esto incluye el poder conectar portátiles que son compatibles con tecnología Livraison de puissance siendo la potencia máxima en este caso de 18 W).

Une cargaison suffisante

La capacidad que tiene la batería integrada en el interior de este dispositivo permite almacenar hasta 5.000 mAh. No es algo precisamente muy loco, pero sí que resulta más que suficiente para poder rellenar por completo prácticamente cualquier teléfono que hay en el mercado real. Por lo tanto, se puede decir que puedes conseguir hasta 17 heures adicionales de uso de cualquier dispositivo siempre que lleves encima el producto del que estamos hablando. La verdad, es que sin ser lo más destacable del mercado, sí que es una solución más que correcta especialmente teniendo en cuenta el precio antes mencionado.

Para finalizar es important mencionar que esta Belkin Playa incluye varias technologies que les problèmes précédents como por ejemplo de alta temperatura buen uso de tensions que pueden poner en peligro tu teléfono o tablet. Además, tampoco le falta un LED que pulsando un botón que hay en el lateral permite conocer de forma visual la cantidad de energía que le queda a esta completa y llamativa batería externa.