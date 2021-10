Buscas la mejor estación de energía portátil? La Bluetti EB55 llega a España

La electricidad es ya más que parte indispensable en nuestro día a día. Llegados a este punto, aunque vayamos a pasar un día de camping al aire libre, no es necesaria la electricidad para cualquier tipo de cosa: donde antes había una pequeña bombona de butano ahora electricidad, para cargar nuestro móvil, nuestro portleátil una, Nevera refrigerada a cualquier parte, over la televisión, entre otras muchas acciones que hacemos diariamente y que necesitan electricidad. Por eso, una fácil solución para disponer de electricidad haya donde vayamos, es disponer de una batería o estación de energía portátil, como la Bluetti EB55 de la que detallaremos aspectos en este artículo.

Qué es una estación de energía?

Puede que nunca hayas visto ninguna o puede que sí, pero seguro que alguna vez a visto un generador de gasolina. Esto es algo muy similaire, pero funciona como una batería y con mucha menos potencia, pero también es mucho más manejable y ligera. Podrás conectar a la estación cualquier dispositivo electrónico como ya hemos mencionado: desde una televisión, hasta cargar la televisión, enchufar el cargador del portátil o lo que se te ocurra. Todo a través de una enorme batería que nos garantizará ciertas horas de uso dependiendo de los aparatos que tengamos conectados.

Nos será útil utilizar una estación de energía en lugares remotos en los que no tenemos acceso a la luz oa un enchufe, ya sea en el campo, en una furgoneta camper, en un viaje en el coche… O mismamente en el propio hogar, cuando se vaya la luz, podremos hacer uso del Bluetti EB55 en caso de Emergencia y conectar los dispositivos que necesitemos hasta que regrese la luz a la casa, pudiendo conectar incluso el router, nuestros ordenadores y lo que se nos ocurra que lleve un enchufe.

El Bluetti EB55

Llegados a este punto, es hablar de las características del Bluetti EB55 et de lo que nos ofrece en su reducido tamaño. Por fuera, tiene un diseño sobrio y sencillo, con la carcasa a elegir entre tres colores: negra, naranja o azul celeste. La carcasse extérieure est une boîte en plastique de polycarbonate ABS + PC avec résistance au feu et une base de goma antideslizante. En la parte superior tiene un asa plegable muy cómoda para transportarlo donde haga falta. En la parte frontal nos encontraremos con una pequeña pantalon LED con la indicación de la autonomía de la batería y la potencia que está utilizando en esos momentsos.

La capacité du EB55 es de 537Wh tu es un puissance maximale de 700W, lo que se traduce en poder enchufar y alimentar muchos dispositivos simultáneamente sin preocuparnos lo más mínimo. Par exemple, podremos conectar nuestro portátil, un móvil, una televisión e incluso una nevera portátil si nos encontramos en algún lugar. La batería interior es mucho más resistente y duradera que la su predecesor, el modelo AC50S.

Dicha batería es de fosfato de litio-hierro de 537Wh, y desde la marca prometen que aguanta unas 2.500 horas de ciclos de carga antes de que su capacidad se deteriore por debajo del 80%.

Pongamos un ejemplo práctico, si vas de camping y llevas una mini-nevera portátil de 60W podrás alimentarla con energía durante 7 horas y media. Incluso podrás conectar otros 11 dispositivos ya que tiene 8 puertos USB y otro tipo-C. Además, trae consigo dos tomas de enchufe de AC 220v, una bocacha para cigarro, carga inalámbrica, 2 salidas DC 5512 y un puerto DC. Como decíamos antes, a través de este último puerto podrías conectar unas placas solares de unos 200W y cargarlas de 0 a 100% en menos de 4 horas.

Como puedo recargar la estación?

La estación de energía nos ofrecerá lo que necesitamos, sí, pero también habrá que alimentarla correctamente. Para ello, nos encontramos con varias formulas.

Desde la propia marca ponen en venta unos panneaux solaires compatibles de 200W para cargarlo y que se vaya recargando mientras lo utilizamos, o bien cargándolo a través de una toma de corriente de 12 o 24V, en un mechero del coche, por ejemplo. Asimismo, se puede recargar de forma bidireccional con dos adaptadores de cargador, o uno, y un panel solar a la vez, lo que te permitirá utilizarlo sin esperar tiempo a que se agote. La carga completa se asegura en unas dos horas; el método plus rapide.

Otra opción es cargarlo como toda la vida, a través de un adaptador de corriente AC. En unas 3 horas tendremos el Bluetti EB55 cargado al completo y listo para utilizarlo.

Prix

Avec le motif de la llegada de la festividad de Halloween y el Blackfriday, desde Bluetti han sacado diversas ofertas ya no solo para este modelo, si no también para muchos otros, e incluso para las placas solares que os hemos mencionado en el artículo. Las ofertas arrancan du 28 octubre hasta el 4 noviembre in the web de la marca, Bluettipower.eu.

Y más en concreto, del EB55 que ocupa nuestro artículo podréis encontrar una oferta de 559 euros desde la misma web, y los paneles solares de 200W de 2,2 metros desde 499 euros encore. Aprovecha y visita su web!