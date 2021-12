Buscas lavadora? Ahorra 100€ par la plus intelligente de Balay

Una de las mayores novedades que no ha parecido en el mundo de las lavadoras son los modelos que son capaz de dosificar el détergente y el suavizante que tienen utilizar de forma automática. Si llevas tiempo pensando en comprarte un modelo de este tipo, ahora puedes conseguir uno de Balay con un excelente descuento en Worten.

El producto del que estamos hablando es de frontal de chargement, por lo que hablamos de una opción bastante tradicional a la hora de utilizarla. Además, es important conocer que el acabado el modelo en cuestión es en color blanc, ofreciendo un elemento diferencial en la parte central que encaja justo con la puerta por donde se mete la ropa. En lo que tiene que ver con las medidas que tiene, estas resultan bastante estándar ya que son la s siguientes: 59 x 59,8 x 84,5 centimètres. Por lo tanto, No tendrás que hacer absolutamente nada en especial para poder colocarla en la cocina de tu casa.

Una de las buenas noticias que ofrece esta Balay 3TS994BD Es la inclusion de unos panneaux latéraux adicionales que tienen como objetivo evitar vibraciones excesivas y que, por este motivo, permite reducir el ruido que se genera al lavar. Aquí cabe destacar que se incluye también un denominado moteur ExtraSilencio te aseguro que apenas escucharás a la lavadora cuando está funcionando y, además, también tiene certificado un tiempo de vida de -al menos- 10 ans. Por lo tanto, la tranquilidad que conseguirás al comprar este equipo es excelente.

Oferta por esta Balay

Hasta la fecha pocas veces si has visto a este modelo con un descuento tan interesante, ya que hablamos y un ahorro del 17% lo que supone que pagas 100 euros menos de lo habituel por comprarla. De esta forma, solo tienes que gasstarte 499,99€ para tener la lavadora en casa y, además, con algunos regalos que son interesantes (un ejemplo de lo que decimos es que recibirás un an de détergent et suavizante de forma gratuita). Te dejamos el enlace que debe utilizar para no perder esta ocasión si estás valorando seriamente el hacerte con este producto tranquilamente desde casa. Es el siguiente :

Más cosas de esta lavadora

por eso los detalles más llamativos es que la Balay 3TS994BD es capaz de dosificar tanto el détergente como suavizante sin ningún tipo de intervención gracias a que se incluyen unos depósitos en los que se almacenan estos elementos esenciales para utilizar la lavadora -la cantidad máxima permite olvidarte durante un mes de añadir más-. El caso es que dependiendo del programa que utilices que se selecciona de forma sencilla utilizando los paneles frontales de la lavadora, esta es capaz administrar todo el proceso de forma automática sin que tengas que preocuparte de nada. Incluso, es muy positivo que utilizar la cantidad exacta necesaria, evitarás que queden residuos en la ropa y, por lo tanto, que pueda aparecer algún tipo de alergia.

Un par de detalles adicionales más qué debes conocer de este modelo es que su velocidad de trabajo puede llegar a las 1.400 tr/min, lo que ha sido una buena limpieza algo en lo que también influye el tambor VarioSoft que protege de forma significativa las prendas más delicadas. En lo que tiene que ver con la carga, la máxima que admite esta lavadora de Balay es de nouveaux kilos. Suffisant pour aujourd’hui la familia.