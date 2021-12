Buscas lavadora? Esta Electrolux es para ti y tiene 250€ de ahorro

Si ha llegado el momento de renovar tu lavadora y a llegado hasta aquí, entonces seguro que estás buscando alguna oferta que te interese para realizar tu pedido por Internet. La verdad es que no todo el mundo acude a la red para comprar todo tipo de productos, pero lo cierto es que en este caso, podemos ahorrar un montón de dinero si aprovechamos la oferta por esta lavadora Electrolux, ya que ha sido rebajada un 40% en PcComponentes.

El modelo en cuestión es el Electrolux EW6T5621AI, une lavadora de cargaison supérieure con capacidad para 6 kilogramos y una gran eficiencia energética. Un seul modèle de dentro de catalogue de lavadoras PerfectCare 600 du fabricant et que, por lo tanto, es capaz d’ajustar la dureación del ciclo dependiendo de la carga. De esta manera, utilizará el agua, tiempo y energía mínimos necesarios cuidar y lavar todas nuestras prendas con el consumo plus bas possible.

Con carga superior y el mínimo consumo posible

Entre el resto de funciones, cabe destacar que esta lavadora Electrolux dispone de la función Gain de temps, que como su propio nombre indica, ha sido diseñada para realizar un lavado a fondo lo más rápido posible. Una vez activada, el tiempo de ciclo principal se réduit en un 50%, mientras que las prendas de algodón y sintéticas siguen recibiendo el mismo tratamiento intégral, lo que pasa que en la mitad de tiempo.

También cuenta con la función de inicio diferido para que podamos controlar la hora a la que finalizará el ciclo de lavado y que la ropa no se quede dentro durante mucho tiempo antes de sacarla. Le programme antiallergiques hace que se elimine por completo cualquier agente de los tejidos y fibras de nuestra ropa, mientras que el Centrifugado Woolmark Bleu es capaz de cuidar nuestras prendas más delicadas y obtener un resultado como de lavado a mano. Funciones que hace que este electrodoméstico convierta nuestra cocina en un poco más inteligente.

La vitesse de centrifugation es de 1200 tr/min, como ya indicábamos al principio es un modelo con carga superior y cuenta con un display LCD desde el que podemos seleccionar el tipo de prenda, duración del lavado, etc. Las dimensiones de esta lavadora Electrolux son 89 cm de alto, 40 cm de ancho y 60 cm de fond. Una lavadora que ocupa muy poco espacio y que podemos colocar en la terraza o cualquier habitación de lavado siempre que tengamos una toma de agua.

Lavadora Electrolux con un gran descuento

El precio oficial o de venta recomendado para esta lavadora Electrolux EW6T5621AI es de 609,99 euros, pero gracias a la oferta que encontramos en PcComponentes, ahora es posible comprarla por nada más que 359,98 euros. Esto significa que podemos ahorrar 250 euros en su compra mientras dure la oferta.

Por si fuera poco, es una oferta con envío a domicilio en un plazo de tan solo un par de jours sin que esto suponga que tengamos que pagar más, ya que ofrece envío gratis. Eso si, PcComponentes no ofrece la posibilidad de recogida en tienda para este modelo.