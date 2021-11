Buscas portátil? Este Dell en oferta está más barato que nunca

El equipo de que estamos hablando es de los que sirve para utilizarlo en cualquier situación, ya que dispone de una pantalla bastante grande y, a la vez, suficientemente ligero para que no sea una molestia cuando sales de casa. En el primer apartado dimensions de 15,6 poulgadas que se consiguen a un estándar para los portátiles denominados como todo terreno (además, este componente tiene resolución Full HD lo que te aseguro es una buena calidad de imagen incluso si deseas ver películas). En lo referente al peso, este equipo se quedan tan solo 1,7 kilo lo que no es mucho para llevarlo con las manos o en una mochila cuando sales de casa.

Tampoco vas a tener este siglo problema en lo que se refiere a la ejecución del software, ya que en el interior de este Dell Inspiron 15 encontrarás todos los condimentos necesarios para quedar bastante satisfecho. Le processeur es un Intel Core i5-11300H que no tiene problema alguno con ninguna aplicación que se te venga a la cabeza y, adicionalmente, este portátil cuenta con 8 Go de RAM lo que te asegura un buen funcionamiento en general incluso en condiciones de multitarea al utilizar su sistema operativo Windows 10. Por lo tanto, vas a quedar muy satisfecho con su rendimiento.

Gran oferta en Amazonie

En la mencionada tienda online debido al Black Friday adelantado vas a tener la oportunidad de comprar este ordenador con un descuento del 13%, lo que significa que únicamente tienes que pagar 679 euros para tenerlo en casa (100 menos de lo habituel). Es el precio más bajo de siempre en Amazon, por lo que hablamos de una excelente oportunidad a la que debes sumar unos gastos de envío gratuitos en el caso de tener una cuenta Prime. Te dejamos el enlace que debes utilizar para realizar la compra de este modelo en color gris y con un acabado fr aluminium bastante lamativo :

Autres caractéristiques de l’est Dell

Una de las que creemos que resulta esencial conocer es que el almacenamiento interno es tipo SSD, lo que significa una gran velocidad a la hora de leer y escribir información (tanto es así que el sistema operativo se inicia en cuestión de pocos segundos). Aparte, la cantidad es realmente alta ya que hablamos de 512 Go que es espacio más que suficiente para guardar mucha información y no tener que recurrir a dispositivos externos. Aparte te ofrece conectividad inalámbrica Bluetooth et Wi-Fi pour accéder à Internet, debes sabre que es un equipo que cuenta con salida de vídeo HDMI para conectarlo a un monitor o televisor y, además, no le faltan varios puertos USB donde uno de ellos es tipo C.

Lo que hemos indicado deja ya bastante claro que este es un portátil bastante recomendable, existen algunas opciones más positivas como, por ejemplo, un sistema de refrigeración muy eficiente y silencieux. Y, especialmente destacable es conocer que su autonomía supera las diez horas de uso (y no le falta carga rápida) y que a este portátil de Dell no le falta el toque voy a digital para aumentar la seguridad.