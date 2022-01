Buscas portátil? Este LG ligero y potente está rebajado 284€

En estos tiempos que corren , resulta indispensable contar con un equipo personal desde el que realizar todo tipo de tareas. Ya sea para el trabajo, consultar mails, documentos, hojas de cálculo ou navegar por Internet. Lo mismo para el entretenimiento con videojuegos o vídeos, series y películas de distintas plataformas. Por eso te traemos este portatif LG Gram 16Z90P que está rebajado de precio en la web de Amazon.

Si lo que buscas es un ordenador portátil en el que poder gestionar todas tus tareas con comodidad, este modelo de LG est a hecho para ti. Será perfecto para llevar encima y utilizar en cuanto la situación lo requiera. Y su procesador y su RAM son suficientes para poder cambiar de una a otra tarea sin que se ralentice ni nada parecido.

Además, su diseño encuentra el equilibrio perfecto entre una buena pantalla y un diseño lo suficientemente compacto. Al menos, para llevárnoslo encima y poder sacarlo en un bar o en el transporte público, si fuese necesario. Y además de un 15% de perte en Amazonie, podrás recibirlo directamente en tu casa sin ningún tipo de gasto de envío.

Portátil LG ultraligero

Antes de meternos con las tripas del aparato, cabe destacar su diseño tan ligero. Y es que este portátil LG Gram 16Z90P es tan fino que será como llevar una libreta en la mochila. Aún así, el fabricante ha conseguido darle un 11% plus de pantalla que a sus anteriores modelos. Y solo pesa un kilo.

Como verás, este ordenador está diseñado para servirte en cualquier momento y situación. Si tienes que atender une videollamada del trabajo, consultar unas hojas de cálculos o realizar cualquier otra gestión, este portátil LG estará siempre ahí para ayudarte.

También cabe destacar su cómodo teclado QWERTY, cuyo tacto es tremendamente agradable. De hecho, será perfecto para tener que redactar largos documentos, ya que los dedos no se notarán cansados. Ademas, la respuesta de las teclas es formidable y va sin retrasos.

Rendimiento fluido y constante

En cuanto al rendimiento del aparato, decir que cuenta con un processeur IntelCore i7 que garantiza una experiencia de lo más fluida. Y por si fuera poco, cuenta con 32 Go de RAM et 1 To de mémoire interne. Es decir: que será muy difícil que este ordenador se ralentice aunque tengamos varias tareas abiertas al mismo tiempo.

De hecho, aunque su aspecto pueda indicar lo contrario, este portátil de LG será capaz de soportar todo tipo de videojuegos, ya que sus especificaciones técnicas se lo permiten. De este modo, no será un equipo que te ayude únicamente con tus responsabilidades ; también con tus placeres.

Y además de videojuegos, podrás disfrutar de todo tipo de series y películas con una gran calidad de imagen, ya que su pantalla está pensada para ello. Sus colores y texturas te sumergirán por completo en universos muy lejanos a tu salón.

Por si fuera poco, este fantástico portátil LG está rebajado en un 15% en Amazon. Esto es: podrás ahorrar más de 200€, si lo compras ahora. Además, te llegará directamente a casa sin ningún tipo de gasto de envío.