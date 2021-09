Buscas regalo friki ? Pendrives muy originales con descuentazo

Los clés USB ou mémoires USB son uno de los dispositivos que llevamos usando desde hace muchos años. Si estás pensando hacer un regalo a alguno de tus amigos, quizás no hayas pensando comprar un pendrive porque pienses que no es algo con lo que puedas sorprender, sin embargo, si esa persona es muy friki de alguna serie o seguájo que acertado, si le compras un pendrive relacionado con alguna de ellas.

A continuación, te vamos a mostrar algunos modelos de memorias USB con algunos de los personajes más populares de las series o dibujos que mayor número de seguidores tienen en todo el mundo como el propio Harry Potter, Marvel, Star Wars, etc.. Un dispositivo que no puede faltar en el bolsillo de cualquier friki y con el que seguro que vacilará, y mucho, con sus amigos.

Pendrives o memorias USB originales en oferta

USB Harry Potter

Si te gusta o la persona a la que se lo vas a regalar es fan de Harry Potter, este es un pendrive o memoria USB inspirada en el famoso personaje y que cuenta con la licencia oficial de la famosa saga. Una memoria que ofrece 32 GB de capacidad de almacenamiento, compatible con Linux, mac y Windows que ofrece una transferencia de datos de gran velocidad y cuyo precio oficial es de 19,99 euros, aunque ahora la podemos comprar por solo 14,99€.

Clé USB Iron Man

Si eres de los fieles seguidores de los superhéroes de Marvel, entonces este pendrive de Iron Man seguro que te gustará. Una memoria USB con 8 GB de capacidad para fardar de ella cada vez que la saques del bolsillo y ahora podemos conseguir por solo 20,99 euros en oferta.

USB Star Wars

No podía faltar una memoria USB o pendrive que hiciese referencia a una de las sagas más populares y quizás una de las que más seguidores frikis tiene. En esta ocasión, se trata de un pendrive con la forma de unos de los personajes más famosos de Star Wars. Un modèle avec 32 Go de capacité et un prix de 19,99 euros pour un montant total de 12,99 euros en offre.

Stitch memoria USB

Si la persona para la que buscas el regalo es una auténtica fan de la película de Lilo & Stitch, entonces no hay ninguna duda de que este pendrive con forma de Stitch le va a encantar. Un modèle compatible avec Windows, Linux et mac avec une capacité de 32 Go et qu’il est offert en solo 12,99€.

Dibujo animado Groot

Pendrive anime que representa al dibujo animado Groot hecho en goma de gran calidad y resistencia que cuenta con a capacidad para el almacenamiento interno de 64 GB. Este modelo de pendrive tiene un precio de 23,99 euros pero ahora podemos conseguirlo en Amazon un poco más barato, 22,90€.