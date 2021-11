Buscas tablette barata? Un Huawei de 10″ en offre pour 129€

Si estás pensando regalarte una tablet o es uno de los regalos que tus hijos han pedido en la carta a los Reyes Magos, es probable que estés buscando un modelo de ciertas prestaciones sin tenerte que gastar mucho dinero en ella. En este caso, puedes aprovechar alguna de las ofertas disponibles durante el Black Friday, como la de esta tablette Huawei de 10,1 pulgadas, ya que puedes conseguirla por solo 129 euros durante la oferta.

El modelo en cuestión es el Huawei Mediapad T5, une tablette avec un pantalon de grandes dimensions et une résolution Full HD avec un système d’exploitation Android et un design résistant et élégant. Concretamente, la pantalla con la que cuenta este modelo es un panel táctil IPS de 10.1 pulgadas y modo Eye-Care, por lo que protege nuestra vista a la de nuestros hijos de la famosa luz azul queemiten estos dispositivos reduciendo la fatiga visual.

Buen rendimiento al mejor precio

Esta pantalla se aloja en un cuerpo metálico y delgado que tiene un peso de solo 460 gramos y que hace que sea un dispositivo muy manejable. Eso si, si va a ser usado por niños, lo mejor es hacerse con una funda para tablet de 10 pulgadas compatible con ese modelo que lo proteja de cualquier golpe o caída.

En su interior, encontramos un procesador de ocho núcleos, un Kirin 659, que junto a una memoria RAM de 2 Go, voir encargan de impulsar esta tablet Huawei para que podamos ejecutar en ella todo tipo de aplicaciones. Precisamente, para la instalación de aplicaciones, juegos o almacenar todos nuestros archivos, este modelo cuenta con una memoria ROM de 32 Go. Espacio que podemos ampliar fácilmente a través de tarjetas de memoria microSD de hasta 256 GB.

En el apartado multimedia, cabe destacar una cámara trasera de 5 megapíxeles y otra front de 2 megapíxeles. Tal y como ya adelantábamos al principio, esta tablet Huawei cuenta con sistema operativo Android 8.0 avec la capacité de personnalisation du fabricant EMUI 8.0.

En lo que a la autonomía se refiere, esta tablet Huawei Mediapad T5 está equipada con una batterie de Litio de 5100 mAh, por lo que ofrece un montón de horas de uso con una sola carga. Las dimensiones exactas de este modelo son 25,4 cm de ancho, 17,5 cm de alto y tan solo 0,78 cm de grosor.

Descuentazo pour la tablette Huawei Meidapad T5

El precio de esta complete tablet en su versión WiFi es de 169 euros, pero ahora es posible encontrarla de oferta en Amazon. El gigante de las compras online ha aplicado un descuento sobre este modelo del 24%, lo que significa que podemos horrible 40 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la promoción.

De esta manera, el precio final en oferta para la tablet Huawei Mediapad T5 es de 129 euros, mientras que el plazo de entrega es de cinco días hábiles. Además, se trata de un producto vendido y enviado por el propio Amazon, por lo que ofrece envío gratis y devoluciones gratis para los clientses Amazon Prime.